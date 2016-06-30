Джонсон відмовляє Шотландії в новому референдумі, каже "раз на покоління"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон знову відкинув ідею проведення нового референдуму про незалежність Шотландії найближчим часом, за що виступає очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен з огляду на вихід Сполученого Королівства з ЄС.

"Зі свого досвіду, свого прямого досвіду, можу сказати, що референдуми в цій країні не є особливо веселими подіями", - сказав Джонсон в інтерв'ю в одній з програм телерадіокомпанії ВВС, оприлюдненому в неділю, 3 січня. "Вони не мають особливо об'єднавчої сили для настрою країни, вони повинні відбуватися лише раз на покоління", - додав Джонсон, маючи, вочевидь, на увазі результати референдуму щодо Brexit, цитує інформагентство AFP.

Нагадаємо, перший референдум щодо незалежності Шотландії, яка є однією з чотирьох головних адміністративно-політичних частин Сполученого Королівства, відбувся у 2014 році. Тоді 55 відсотків шотландців виступили проти виходу зі складу Великобританії. Однак на референдумі щодо Brexit в червні 2016 року шотландці переважно проголосували за те, щоб Великобританія залишилася в ЄС. У квітні 2019 року Стерджен оголосила про намір провести ще один референдум щодо незалежності. Для проведення нового референдуму потрібна згода Лондона.

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