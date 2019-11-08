У Шотландії зробили безплатними засоби гігієни для жінок під час менструації

Шотландія стала першою країною у світі, яка забезпечила жінкам безплатний доступ до гігієнічних продуктів на час менструації. Відповідний закон одноголосно схвалив парламент у Единбурзі у вівторок, 24 листопада. Цей захід було вжито з метою боротьби з бідністю. "Ми всі згодні з тим, що ніхто не повинен турбуватися про те, де дістати тампони наступного разу", - сказала депутатка Моніка Леннон.

Тепер законодавці повинні будуть розробити загальнонаціональну систему, яка гарантуватиме жінкам доступ до гігієнічних продуктів. Згідно з законом, тампони та проклади можна буде отримати безплатно у спеціалізованих громадських місцях, як-от у культурно-спортивних центрах, молодіжних клубах та аптеках. Крім того, додаткові засоби гігієни будуть розміщені в туалетах шкіл та університетів, де такі продукти були доступними й раніше. Платникам податків ці новації обійдуться у 24 мільйони фунтів (27 мільйонів євро).

Прем'єр-міністерка Шотландії Нікола Стерджен назвала закон "важливим політичним заходом для жінок та дівчат". "Я пишаюся тим, що можу проголосувати за цей новаторський закон та зробити Шотландію першою країною у світі, яка забезпечила безплатний доступ до менструальних продуктів для всіх, хто їх потребує", - написала вона у Twitter.