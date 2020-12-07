Brexit: Лондон і Брюссель назвали дедлайн для угоди

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час зустрічі увечері у середу, 9 грудня, в Брюсселі не змогли домовитися щодо угоди про торговельні відносини Лондона та Брюсселя після Brexit. "Ми отримали чітке уявлення про позиції кожної зі сторін, але розбіжності, як і раніше, занадто великі", - заявила фон дер Ляєн в ніч на четвер, 10 грудня.

Голова Єврокомісії і британський прем'єр домовилися не пізніше неділі, 13 грудня, визначити, чи є шанси укласти угоду. До того часу консультації мають вести очільник делегації ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє та представник Великобританії Девід Фрост.

Читайте також: Brexit - палата громад ухвалила суперечливий закон пр овнутрішній ринок

Єврокомісія готує термінові заходи на випадок провалу угоди

У Європейській Комісії вже запропонували низку тимчасових заходів для уникнення хаосу у повітряному та вантажному сполученні між ЄС та Великобританією в разі провалу переговорів. Представлена у четвер, 10 грудня, пропозиція фон дер Ляєн передбачає, зокрема, збереження низки авіамаршрутів та правил польотної безпеки при їх виконанні до середини 2021 року.

У Єврокомісії також пропонують кроки для збереження вантажного та пасажирського автоперевезення. Окремо зазначається необхідність створення "відповідних правових рамок", аби британські та європейські рибалки і після закінчення року зберегли доступ до територіальних вод ЄС та Великобританії відповідно.

Читайте також: Ми готові до жорсткого Brexit, якщо ЄС не змінить позицію - Джонсон

Розбіжності між ЄС та Великобританією

Найбільші розбіжності у Євросоюзу і Великобританії зберігаються насамперед за трьома пунктами: квотами на рибальство компаній ЄС в територіальних водах Великобританії, гарантіями на рівні умови конкуренції на ринку, а також за механізмом вирішення спорів у разі порушення майбутнього договору.

Великобританія офіційно вийшла зі складу Євросоюзу 1 лютого. До кінця поточного року вона залишається учасницею єдиного європейського ринку і митного союзу. Цей час хотіли використати для укладення нової угоди між Брюсселем і Лондоном, що надалі буде регулювати відносини сторін в сфері торгівлі. Ці переговори, однак, зайшли в глухий кут.