Brexit: палата громад ухвалила суперечливий закон про внутрішній ринок

Палата громад парламенту Великобританії проголосувала за закон про внутрішній ринок, який порушує положення угоди про вихід країни з Європейського Союзу.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон виступає у Палаті громад під час дебатів щодо закону про внутрішній ринок
Палата громад британського парламенту ввечері понеділка, 7 грудня, відновила ряд спірних положень закону про внутрішній ринок. Цей документ викликав бурхливе обурення в Брюсселі, оскільки ці положення скасовують угоду про умови Brexit в частині, що стосується Північної Ірландії.
Уряд в Лондоні визнав, що це рішення можна кваліфікувати як порушення норм міжнародного права, але виступив на захист закону, назвавши його "захисною сіткою".
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Як пояснив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, якщо угода про вихід країни з ЄС залишиться чинною, а торгівельна угода між сторонами так і не буде укладена, Євросоюз може фактично заборонити продаж товарів з материка в Північну Ірландію, а це означає, що статус Сполученого Королівства як єдиного ринку виявиться під загрозою. Закон про внутрішній ринок, за його словами, покликаний не допустити цієї ситуації, яка трактується в Великобританії як посягання на суверенітет країни і її територіальну цілісність.
Палата лордів раніше вилучила з закону спірні положення, однак тепер Палата громад відновила їх.
Великобританія офіційно вийшла зі складу Євросоюзу 1 лютого. До кінця поточного року вона залишається учасницею єдиного європейського ринку і митного союзу. Цей час хотіли використати для укладення нової угоди між Брюсселем і Лондоном, що надалі буде регулювати відносини сторін в сфері торгівлі. Ці переговори, однак, зайшли в глухий кут.
Джонсон має намір найближчими днями особисто приїхати в Брюссель, щоб домогтися прориву. Уряд в Лондоні заявив про впевненість у здатності сторін прийти до угоди. В разі успіху британська влада висловила готовність знову скасувати спірні положення закону про внутрішній ринок.