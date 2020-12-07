Brexit: палата громад ухвалила суперечливий закон про внутрішній ринок

Палата громад британського парламенту ввечері понеділка, 7 грудня, відновила ряд спірних положень закону про внутрішній ринок. Цей документ викликав бурхливе обурення в Брюсселі, оскільки ці положення скасовують угоду про умови Brexit в частині, що стосується Північної Ірландії.

Уряд в Лондоні визнав, що це рішення можна кваліфікувати як порушення норм міжнародного права, але виступив на захист закону, назвавши його "захисною сіткою".

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Джонсон говорить про загрозу єдиному ринку з Північною Ірландією

Як пояснив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, якщо угода про вихід країни з ЄС залишиться чинною, а торгівельна угода між сторонами так і не буде укладена, Євросоюз може фактично заборонити продаж товарів з материка в Північну Ірландію, а це означає, що статус Сполученого Королівства як єдиного ринку виявиться під загрозою. Закон про внутрішній ринок, за його словами, покликаний не допустити цієї ситуації, яка трактується в Великобританії як посягання на суверенітет країни і її територіальну цілісність.

Палата лордів раніше вилучила з закону спірні положення, однак тепер Палата громад відновила їх.

Суперечки про торговельну угоду з ЄС

Великобританія офіційно вийшла зі складу Євросоюзу 1 лютого. До кінця поточного року вона залишається учасницею єдиного європейського ринку і митного союзу. Цей час хотіли використати для укладення нової угоди між Брюсселем і Лондоном, що надалі буде регулювати відносини сторін в сфері торгівлі. Ці переговори, однак, зайшли в глухий кут.

Джонсон має намір найближчими днями особисто приїхати в Брюссель, щоб домогтися прориву. Уряд в Лондоні заявив про впевненість у здатності сторін прийти до угоди. В разі успіху британська влада висловила готовність знову скасувати спірні положення закону про внутрішній ринок.