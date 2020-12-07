 Brexit: палата громад ухвалила суперечливий закон про внутрішній ринок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Brexit: палата громад ухвалила суперечливий закон про внутрішній ринок

Палата громад парламенту Великобританії проголосувала за закон про внутрішній ринок, який порушує положення угоди про вихід країни з Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон виступає у Палаті громад під час дебатів щодо закону про внутрішній ринок

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон виступає у Палаті громад під час дебатів щодо закону про внутрішній ринок

Палата громад британського парламенту ввечері понеділка, 7 грудня, відновила ряд спірних положень закону про внутрішній ринок. Цей документ викликав бурхливе обурення в Брюсселі, оскільки ці положення скасовують угоду про умови Brexit в частині, що стосується Північної Ірландії.

Уряд в Лондоні визнав, що це рішення можна кваліфікувати як порушення норм міжнародного права, але виступив на захист закону, назвавши його "захисною сіткою".

Читайте також: ЄС пригрозив Великобританії наслідками через законопроєкт, який порушує угоду про Brexit

Джонсон говорить про загрозу єдиному ринку з Північною Ірландією

Як пояснив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, якщо угода про вихід країни з ЄС залишиться чинною, а торгівельна угода між сторонами так і не буде укладена, Євросоюз може фактично заборонити продаж товарів з материка в Північну Ірландію, а це означає, що статус Сполученого Королівства як єдиного ринку виявиться під загрозою. Закон про внутрішній ринок, за його словами, покликаний не допустити цієї ситуації, яка трактується в Великобританії як посягання на суверенітет країни і її територіальну цілісність.

Палата лордів раніше вилучила з закону спірні положення, однак тепер Палата громад відновила їх.

Суперечки про торговельну угоду з ЄС

Великобританія офіційно вийшла зі складу Євросоюзу 1 лютого. До кінця поточного року вона залишається учасницею єдиного європейського ринку і митного союзу. Цей час хотіли використати для укладення нової угоди між Брюсселем і Лондоном, що надалі буде регулювати відносини сторін в сфері торгівлі. Ці переговори, однак, зайшли в глухий кут.

Джонсон має намір найближчими днями особисто приїхати в Брюссель, щоб домогтися прориву. Уряд в Лондоні заявив про впевненість у здатності сторін прийти до угоди. В разі успіху британська влада висловила готовність знову скасувати спірні положення закону про внутрішній ринок.

Дивитись відео 01:22

Меркель британцям: не гайте часу на "ілюзії" щодо Brexit (27.04.2017)

Також за темою

Boris Johnson und Ursula von der Leyen

Лондон: Досягнення угоди з ЄС досі можливе 07.12.2020

Допоки залишається хоч трохи часу для досягнення угоди з ЄС про відносини після Brexit, переговори триватимуть, запевнили в уряді Великобританії.

Boris Johnson und Ursula von der Leyen

Брюссель та Лондон ще раз спробують домовитися щодо угоди після Brexit 05.12.2020

Незважаючи на досягнення компромісу з багатьох питань, у позиціях сторін досі зберігаються серйозні розбіжності щодо трьох важливих пунктів.

Großbritannien Coronavirus Covid-19 Impfung

Великобританія почала масову вакцинацію проти коронавірусу 08.12.2020

У Великобританії цього вівторка розпочалася масова вакцинація проти коронавірусу. Щеплення передусім робитимуть співробітникам та мешканцям будинків для літніх людей.

Реклама

Докладно

Миротворчі ініціативи Зеленського не переконали українців

Миротворчі ініціативи Зеленського не переконали українців

Суперечливі дії команди президента ускладнюють пошук компромісних рішень щодо Донбасу, вважать українські експерти.  

Рівень кіберзлочинності у світі зростає

Кіберзлочини у 2020 році завдали збитків на трильйон доларів

Завдані хакерами у 2020 році збитки у світі становлять понад один відсоток світового ВВП, встановили дослідники.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  