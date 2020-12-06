Лондон: Досягнення угоди з ЄС досі можливе

Уряд Великобританії продовжуватиме переговори з Європейським Союзом щодо угоди про відносини між сторонами після Brexit, допоки це буде можливо. Про це у понеділок, 7 грудня, повідомив речник британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона. "Часу, вочевидь, залишилося обмаль, й ми перебуваємо на фінальній стадії. Але ми готові вести переговори, допоки залишається час, і ми вважаємо, що досягнення угоди все ще є можливим", - заявив представник прем'єра Великобританії, слова якого наводять агенція dpa.

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Водночас речник Джонсона виключив можливість подовження переговорів у 2021 році у тому випадку, якщо зараз сторонам не вдасться досягти згоди. "Я можу це виключити", - зауважив він.

Борис Джонсон та голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) мають намір провести телефонну розмову ввечері у понеділок, щоб підбити підсумки перегорів.

Три питання, щодо яких не можуть домовитися Брюссель і Лондон

Раніше у понеділок головний переговірник від ЄС Мішель Барньє поінформував, що переговори точаться довкола трьох основних питань: щодо забезпечення справедливих умов конкуренції сторін у торгівлі, щодо питання контролю над дотриманням майбутньої угоди, а також щодо регулюванням вилову риби суднами під прапорами країн ЄС у британських водах.

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4 грудня Мішель Барньє і його британський візаві Девід Фрост припинили переговори, які тривали протягом тижня, і у спільній заяві констатували, що передумов для досягнення домовленостей поки немає. Утім, вже 6 грудня сторони повернулися за стіл перемовин, аби спробувати знайти компроміс.

Великобританія вийшла зі складу ЄС 1 лютого 2020 року. Але до кінця цього року вона залишається учасницею внутрішнього ринку та митного союзу ЄС - за цей перехідний період сторони мали погодити двосторонню торговельну угоду. Утім, переговори протягом останніх місяців практично не зрушили з мертвої точки. Тим часом фактично не залишилося часу для того, щоб обидві сторони змогли ратифікувати майбутню ймовірну угоду до кінця поточного року.