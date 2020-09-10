 ЄС розпочав процедуру проти Лондона через порушення угоди про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС розпочав процедуру проти Лондона через порушення угоди про Brexit

Законопроєкт про внутрішній ринок Великобританії є порушенням угоди про Brexit, наголошують у Єврокомісії. Лондону надіслали лист-попередження і дали місяць, щоб відреагувати.

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Євросоюз розпочинає юридичну процедуру проти Великобританії через порушення угоди про Brexit. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у четвер, 1 жовтня, в Брюсселі. Причина - законопроєкт про внутрішній ринок Великобританії, який нижня палата британського парламенту схвалила у вівторок. 

Єврокомісія раніше критикувала цей законопроєкт,  називаючи його порушенням угоди про вихід країни з ЄС і порушенням міжнародного права. Брюссель надіслав Лондону офіційний лист-попередження. У Лондона є місяць, щоб відреагувати, пише інформагенція dpa.

Читайте також: Brexit: Джонсон звинуватив ЄС у погрозі "продовольчою блокадою"

Законопроєкт ще має розглянути верхня палата британського парламенту. У Брюсселі наголошують, що документ порушує протокол щодо Північної Ірландії. Якщо законопроєкт остаточно ухвалять у теперішньому вигляді, Єврокомісія може подати позов до Європейського суду через порушення угоди про Brexit. Це у підсумку може обернутися великим штрафом для Лондона.

Реакція Лондона

Речник британського уряду оголосив, що Лондон відповість на лист із Брюсселя у відповідний термін. Він додав, що законопроєкт захищає цілісність британського внутрішнього ринку та мирний процес у Північній Ірландії.

Читайте також: Перша після Brexit: Великобританія погодила з Японією торговельну угоду

Документ містить особливі положення, які стосуються британської Північної Ірландії та мають запобігти жорсткому прикордонному й митному контролю на межі з Ірландією, яка є членом ЄС.

Суперечка щодо цього законопроєкту може перешкодити ухваленню торговельної угоди між Великобританією та ЄС. Наприкінці року Лондон залишає внутрішній ринок і митний союз із ЄС. Без ухвалення угоди загрожує жорсткий вихід Лондона з внутрішнього ринку, запровадження мит та інших перешкод для торгівлі. Переговори щодо торговельної угоди продовжать цього тижня. Сторони мають укласти угоду до кінця жовтня, аби встигнути її ратифікувати.

Дивитись відео 01:22

Меркель британцям: не гайте часу на "ілюзії" щодо Brexit (27.04.2017)

Також за темою

Symbolbild Brexit Verhandlungen

ЄС пригрозив Великобританії наслідками через законопроєкт, який порушує угоду про Brexit 10.09.2020

Єврокомісія розкритикувала законопроєкт про внутрішній ринок Великобританії. У Брюсселі наголошують, що в разі його прийняття Лондон порушить угоду про Brexit і може зіткнутися із наслідками.

Großbritannien britische Fahne vor dem Big Ben in London

ЄС занепокоєний планами Лондона внести зміни в угоду щодо Brexit 09.09.2020

Євросоюз закликає Великобританію не відступати від пунктів угоди з Брюсселем. Уряд у Лондоні саме працює над законопроєктом про внутрішній ринок, що передбачає зміни до угоди про Brexit.

Großbritannien britische Fahne vor dem Big Ben in London

Новий раунд перемовин між Лондоном і Брюсселем затьмарила суперечка 08.09.2020

Британський прем'єр Борис Джонсон хоче внести зміни до чинної угоди з Європейським Союзом щодо Brexit. Такі плани Лондона викликали різку критику з боку Брюсселя.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський під час відвідування позицій українських військових на Донбасі

Фокін як дзеркало кадрової політики Зеленського

Як нові обличчя в команді Зеленського перетворилися на "старі", розмірковує Сергій Руденко.  

Укрзалізниця на Deutsche Bahn не рівняється? (Fotolia/Masson)

"Укрзалізниці" не потрібні поради Deutsche Bahn? (відео)

Новий керівник "Укрзалізниці" вважає залучення радників Deutsche Bahn недоцільним. DW зібрала факти про Deutsche Bahn.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  