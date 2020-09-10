ЄС розпочав процедуру проти Лондона через порушення угоди про Brexit

Євросоюз розпочинає юридичну процедуру проти Великобританії через порушення угоди про Brexit. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у четвер, 1 жовтня, в Брюсселі. Причина - законопроєкт про внутрішній ринок Великобританії, який нижня палата британського парламенту схвалила у вівторок.

Єврокомісія раніше критикувала цей законопроєкт, називаючи його порушенням угоди про вихід країни з ЄС і порушенням міжнародного права. Брюссель надіслав Лондону офіційний лист-попередження. У Лондона є місяць, щоб відреагувати, пише інформагенція dpa.

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Законопроєкт ще має розглянути верхня палата британського парламенту. У Брюсселі наголошують, що документ порушує протокол щодо Північної Ірландії. Якщо законопроєкт остаточно ухвалять у теперішньому вигляді, Єврокомісія може подати позов до Європейського суду через порушення угоди про Brexit. Це у підсумку може обернутися великим штрафом для Лондона.

Реакція Лондона

Речник британського уряду оголосив, що Лондон відповість на лист із Брюсселя у відповідний термін. Він додав, що законопроєкт захищає цілісність британського внутрішнього ринку та мирний процес у Північній Ірландії.

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Документ містить особливі положення, які стосуються британської Північної Ірландії та мають запобігти жорсткому прикордонному й митному контролю на межі з Ірландією, яка є членом ЄС.

Суперечка щодо цього законопроєкту може перешкодити ухваленню торговельної угоди між Великобританією та ЄС. Наприкінці року Лондон залишає внутрішній ринок і митний союз із ЄС. Без ухвалення угоди загрожує жорсткий вихід Лондона з внутрішнього ринку, запровадження мит та інших перешкод для торгівлі. Переговори щодо торговельної угоди продовжать цього тижня. Сторони мають укласти угоду до кінця жовтня, аби встигнути її ратифікувати.