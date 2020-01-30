Brexit: Джонсон звинуватив ЄС у погрозі "продовольчою блокадою"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Євросоюз погрожує "зупинити перевезення продуктів харчування з Великобританії до Північної Ірландії" на додаток до мит на імпорт з Великобританії до Північної Ірландії. Таким чином, ЄС хоче посилити своє "крайнє тлумачення" угоди про Північну Ірландію.

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Джонсон стверджує, що такі дії загрожують "знищенням економічної та територіальної цілісності Великобританії" і є зловживанням "добросовісних переговорних" контрактів. Підхід Брюсселя може "серйозно загрожувати миру та стабільності в Північній Ірландії", написав британський прем'єр у матеріалі, опублікованому на сторінках газети Daily Telegraph, яка вийшла друком у суботу, 12 вересня.

Наступного дня головний переговірник Лондона щодо Brexit Девід Фрост написав у Twitter, що ЄС "під час останніх переговорів дав нам чітко зрозуміти, що немає жодної гарантії зарахування нас до переліку" затверджених третіх країн для імпорту продовольства. Фрост стверджує, що "в цих переговорах нам також було прямо сказано, що якщо нас не внесуть до списку, ми не зможемо перевезти їжу до Північної Ірландії".

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У свою чергу, офіційний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє заявив у Twitter, що угода, яку Джонсон поставив під сумнів, "не є "загрозою цілісності Великобританії". Барньє наголосив, що "важливо дотримуватися фактів". Він пояснив, що ЄС не відмовляється додавати Великобританію до переліку третіх країн для імпорту продовольства. "Щоб потрапити до списку, ми повинні повністю знати, які правила країни, зокрема для імпорту. Той самий об'єктивний процес застосовується до всіх перелічених країн", - зазначив Барньє.

Дії Джонсона критикують і всередині Великобританії. Зокрема, колишні прем'єри Тоні Блер (з Лейбористської партії) та консерватор Джон Мейджор. Вони обидва виступали проти виходу Великобританії з ЄС і зараз колишні прем'єри заявляють, що дії чинного керівника британського уряду не захищають, а, навпаки, "ставлять під загрозу" Белфастську мирну угоду про припинення конфлікту в Північній Ірландії. Також проти запропонованого Джонсоном законопроєкту виступають 30 консерваторів і деякі представники Палати лордів.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо про плани британського уряду внести в парламент законопроєкт, що передбачає окремі порушення умов угоди про Brexit. За словами Бориса Джонсона, суть цього законопроєкту полягає, зокрема, в тому, щоб в разі жорсткого Brexit торгівля між Північною Ірландією і рештою Великобританії і надалі тривала без ускладнень.

Питання про Північну Ірландію було одним з головних у переліку розбіжностей між Великобританією і ЄС, оскільки кордон між Ірландією і Північною Ірландією став де-факто сухопутним кордоном між ЄС і Великобританією через Brexit. З іншого боку, Белфастська мирна угода від 1998 року, що поклала край десятиліттям кровопролитного конфлікту в Північній Ірландії, передбачає відкритий кордон.

31 січня 2020 року Сполучене Королівство офіційно вийшло зі складу ЄС. До кінця поточного року триває перехідний період, під час якого сторони мають урегулювати свої майбутні відносини і насамперед домовитися про торговельну складову.

Діалог Євросоюзу і Великобританії про відносини після Brexit відновився в середині серпня після короткої літньої паузи. 19 серпня керівник делегації ЄС на переговорах з Лондоном Мішель Барньє констатував, що "з угодою або без" зміни неминучі, тож і підприємствам і громадянам треба готуватися до них.