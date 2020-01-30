Перша після Brexit: Великобританія погодила з Японією торговельну угоду

Великобританія та Японія погодили умови торговельної угоди, повідомляє у п'ятницю, 11 вересня, міністерство торгівлі у Лондоні.

Відповідно до угоди, з 1 січня 2021 року 99 відсотків британських товарів, що експортуються до Японії, яка має третю за розмірами економіку у світі, не обкладатимуться митами. Повідомляться, що завдяки цій угоді торговельний обіг з Японією може зрости орієнтовно на 16,2 мільярда євро на рік. У міністерстві додали, що також досягнуто домовленості про співпрацю в сфері цифрових технологій, яка виходить за рамки положень торговельної угоди Токіо з ЄС і буде націлена на підтримку працюючих в Японії британських фінансово-технологічних компаній.

Читайте також: ЄС занепокоєний планами Лондона внести зміни в угоду щодо Brexit

Ця торговельна угода з Японією є першою для Великобританії після її виходу з Європейського Союзу. Документ, погоджений в відеорежимі та який ще має бути підписаний сторонами, базується на торговельній угоді між ЄС і Японією, що набула чинності минулого року і не застосовується до Великобританії після Brexit.

Нова суперечка з ЄС

Тим часом між ЄС і Великобританією виникла нова суперечка через наміри Лондона внести зміни до чинної угоди з Європейським Союзом щодо Brexit. Британський уряд визнав, що хоче обійти домовленості в угоді щодо Brexit попри те, що це стане порушенням міжнародного права. Такі плани Лондона викликали різку критику з боку Брюсселя. В ЄС наголошують, що угода про Brexit є чинним міжнародним договором і вимагають дотримання всіх її пунктів.