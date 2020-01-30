Брюссель та Лондон ще раз спробують домовитися щодо угоди після Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час телефонної розмови в суботу, 5 грудня, не змогли досягти помітного прогресу щодо завершення роботи над угодою про відносини між сторонами після Brexit.

У спільній заяві вони зазначили, що незважаючи на досягнення компромісу з багатьох питань, у позиціях сторін залишаються серйозні розбіжності, повідомляє агентство Reuters.

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Йдеться насамперед про три питання: квот щодо вилову риби, вироблення єдиних правил конкуренції, а також про інструменти контролю за дотриманням угоди. Без домовленостей з цих питань досягти угоди неможливо. Тому Джонсон і фон дер Ляєн просять своїх головних переговірників відновити роботу над завершенням угоди 6 грудня у Брюсселі.

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Також вони повідомили, що підсумки нового раунду переговорів вони підіб'ють ввечері 7 грудня.

Напередодні переговірник з боку ЄС Мішель Барньє і його британський колега Девід Фрост припинили переговори, які тривали протягом тижня, і у спільній заяві констатували, що передумов для досягнення домовленостей поки немає.

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Нагадаємо, 1 лютого цього року Сполучене Королівство вийшло зі складу ЄС. Попри це до кінця поточного року Великобританія залишається частиною внутрішнього ринку ЄС та спільного митного союзу. Цей час обидві сторони планували використати для укладення двосторонньої торговельної угоди. Її необхідно укласти до кінця року, щоб визначитися, на яких умовах сторони будуть взаємодіяти з 1 січня 2021 року, коли завершиться перехідний період.

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