Брюссель та Лондон відновили переговори щодо угоди після Brexit

Головні переговірники від ЄС та Великобританії у неділю, 6 грудня, повернулися за стіл перемовин, аби спробувати знайти компроміс щодо угоди про відносини між сторонами після Brexit. Представник Єврокомісії підтвердив інформагентству dpa відновлення переговорів у Брюсселі.
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Нагадаємо, переговірник з боку ЄС Мішель Барньє і його британський візаві Девід Фрост у п'ятницю припинили переговори, які тривали протягом тижня, і у спільній заяві констатували, що передумов для досягнення домовленостей поки немає.
Після цього у суботу прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час телефонної розмови з цього приводу домовилися про відновлення переговорів.
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У своїй спільні заяві вони зазначили, що, незважаючи на досягнення компромісу з багатьох питань, у позиціях сторін залишаються серйозні розбіжності, і їх необхідно вирішити, тому вони просять своїх головних переговірників відновити роботу над завершенням угоди.
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Нагадаємо, 1 лютого цього року Сполучене Королівство вийшло зі складу ЄС. Попри це до кінця поточного року Великобританія залишається частиною внутрішнього ринку ЄС та спільного митного союзу. Цей час обидві сторони планували використати для укладення двосторонньої торговельної угоди. Її необхідно укласти до кінця року, щоб визначитися, на яких умовах сторони будуть взаємодіяти з 1 січня 2021 року, коли завершиться перехідний період.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Нам капець"
"Ну що ж, мілленіали (покоління народжених у 1980-2000. - Ред.), нам реальний капець", - емоційно написала співачка Лілі Аллен. Вона додала, що давно не плакала так, як після референдуму про Brexit.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
Ніч гризіння нігтів
Модель та актриса Ліз Герлі виявилася однією з небагатьох селебрітіз, які підтримали вихід з ЄС. Напередодні вона обіцяла "ані плакатися, ані зловтішатися" результатами. У Twitter вона змалювала свою безсонну ніч стеження за новинами як ніч "гризіння нігтів". А коли стали відомі результати голосування Ліз Герлі запостила: "І раптом заспівали птахи".
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
Магія не завадила б
Авторка циклу про "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, дізнавшись про підсумки голосування, написала в Twitter: "Не думаю, що колись так сильно хотілося магії як зараз". У своєму наступному пості вона додала: "До побачення, Сполучене Королівство". На її думку, на країну тепер чекає новий референдум щодо незалежності Шотландії.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Зупиніть планету"
Ліам Галлахер, екс-вокаліст гурту Oasis, зранку у п'ятницю, 24 червня, твітнув: "Зупиніть планету, я зійду".
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
Розбите серце
Співачка та авторка пісень Еллі Голдінг визнала, що результати референдуму розбили їй серце. "Щиро вірю, що це одна з найбільш руйнівних речей за моє життя. Цього ранку мені страшно, як ніколи", - пояснила вона.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Час лікувати рани суспільства"
Бізнесмен, засновник групи Virgin, Річард Бренсон назвав "сумними" висновки референдуму. За його словами, кампанія була надто агресивною, тому "час лікувати рани суспільства". "Британці, надзвичайні люди, вийдуть з гідністю та єднанням", - сподівається він.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Полегше на поворотах"
Британський актор Х'ю Лорі, відомий роллю доктора Хауса, саркастично твітнув: "Вітаю, прихильники Brexit. Задній хід - туди і вниз, полегше на поворотах". Він припустив, що пиво для англійських фанатів у ЄС стрімко подорожчає.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Темні дні настали"
Зірка британського серіалу "Шерлок" Аманда Еббінгтон: "Якого дідька нам дали цей вибір - не розумію. Тепер ми геть самі. Абсолютно. Дивіться, як починається крах. Темні дні настали". Вона задається питанням, у яку країну переїхати разом з дітьми.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Вистрелили в ногу"
Британський автор фентезі Філіп Пуллман висловився жорстко: "У нас боліла голова, тому ми вистрелили собі в ногу. Голова й досі болить, проте йти ми вже не можемо".
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
Який Brexit? Передусім - футбол!
На тлі Brexit "Євро-2016" відійшов на другий план, проте футболісти думають переважно про матчі. "Не думаю, що хтось з нас (збірної Англії з футболу. - Ред.) знає достатньо, щоб коментувати. Доведеться чекати і дивитися, що відбувається. Мені бракує обізнаності, щоб турбуватися про це, думаю, іншим гравцям також", - сказав англійський форвард Гаррі Кейн.
Автор: Стас Соколов