"Розбиває серце": з початку пандемії у Великобританії знищили 50 мільйонів літрів пива

У Великобританії через запровадження обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19, різко зменшилося вживання пива у пабах. Це, своєю чергою, призвело до того, що у десятків мільйонів літрів пива закінчився термін придатності.

За даними Британської асоціації пива і пабів, від початку пандемії довелося знищити 49,5 мільйона літрів пива - це майже півмільйона ванн, наповнених цим напоєм. У грошовому еквіваленті це відповідає приблизно 331 мільйону фунтів стерлінгів.

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У асоціації повідомили, що загалом з початку пандемії у Великобританії було вилито близько 40 мільйонів літрів пива. Через обмеження на роботу барів у осінньо-зимовий період довелося знищити ще близько 9,5 мільйона літрів напою.

У повідомленні асоціації цю ситуацію охарактеризували як таку, що "розбиває серце".

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Там також закликали уряд країни продовжити дію зниженого ПДВ для галузі, оскільки британські паби платять податок на продаж пива в 11 разів вищий, ніж, наприклад, у Німеччині або Іспанії. В асоціації наголосили, що без державної підтримки паби не зможуть вижити, а хвиля банкрутств буде неминучою.

10 найміцніших марок пива світу Пиво Utopias від Samuel Adams: 28% Формою та кольором пляшка нагадує сусловарний котел і тому справді вражає. Її вміст аж до 22 років витримується у різноманітних діжках: з-під хересу, бренді, коньяку, бурбону, віскі. Кожні два роки броварня з Бостона випускає нову партію цього пива. З роздрібною ціною приблизно 190 євро за пляшку це пиво є найдорожчим у всій Америці.

10 найміцніших марок пива світу Tactical Nuclear Penguin від BrewDog: 32% Шотландська броварня BrewDog вже багато років встановлює дедалі нові рекорди. У 2009 році "Тактичний ядерний пінгвін" стало найміцнішим пивом у світі. Процес: міцне темне пиво сорту імперський стаут заморожують, завдяки відділенню води вміст алкоголю підвищується - тому і "антарктична" назва. Це пиво слід споживати потроху, пишуть виробники - "як хороше віскі або альбом Френка Заппи".

10 найміцніших марок пива світу Black Damnation VI Messy від Struise: 39% De Struise Brouwers є невеликою бельгійською броварнею. Серія Black Damnation виробляється так само з сорту імперський стаут. Марка VI Messy з вмістом алкоголю 39% є найміцнішою в цій серії. В продажу це пиво не знайти. Поціновувачі пива, яким вдалося покуштувати його на фестивалях, переповідають, що, на відміну від інших дуже міцних марок, VI Messy справді смакує наче пиво.

10 найміцніших марок пива світу Schorschbock 40 від Schorschbräu: 40% 2009 року одним з двох основних конкурентів за звання виробника найміцнішого пива була броварня Schorschbräu з регіону Франконії, що у Баварії. Щоправда, тоді Schorschbock містило лише 31% алкоголю. Коли воно вийшло на ринок у 2008 році, то це був рекорд. А от в кінці 2009-го ситуація знову змінилася, і версія Schorschbock 40 випередила "ядерного пінгвіна" від BrewDog.

10 найміцніших марок пива світу Sink the Bismarck! від BrewDog: 41% Шотландці не довго пасли задніх і за кілька місяців вивели на ринок свою відповідь німцям, назвавши її "Втопи Бісмарка!", маючи на увазі найбільший лінкор у флоті націонал-соціалістів. Броварі описують пиво як "чотирикратний індійський пейл-ель, де в чотири рази більше хмелю і який вчетверо більш гіркий". Утім, коштуючи 100 євро за пляшку, воно майже в 50 разів дорожче за звичайне пиво.

10 найміцніших марок пива світу The End of History від BrewDog: 55% У боротьбі за статус найміцнішого пива невгамовні шотландці створили цей світлий бельгійський ель "Кінець історії" з вмістом алкоголю 55%. А щоб вирізнитися, пляшку вставляють у опудало тварини. 2010 року виготовили 12 пляшок. 2016-го випустили нову партію в рамках краудфандингової кампанії. Хто інвестував у компанію 20 тисяч доларів, отримував у подарунок такий курйозний колекційний екземпляр.

10 найміцніших марок пива світу Schorschbock 57 від Schorschbräu: 57% Франконці у 2011 році випустили Schorschbock 57. Назва вказує на неймовірно високий вміст алкоголю - 57%. Якщо не порушувати 500-літній закон про чистоту пива, то ще вищий вміст - просто неможливо, переконували броварі. Цього хмільного напою випустили лише 36 пляшок, кожна з яких коштувала 200 євро.

10 найміцніших марок пива світу Start the Future від 't Koelschip: 60% Нідерландська броварня 't Koelschip ("Рефрижераторне судно") просто увірвалася на ринок міцного пива. "Почни майбутнє" з'явилося за місяць після "Кінця історії" від BrewDog - очевидно, що змагання за титул не було завершено! Тут також обмежена партія, проте за ціною 35 євро за пляшку це пиво було набагато дешевше за шкуродерно запакований виріб шотландців.

10 найміцніших марок пива світу Armageddon від Brewmeister: 65% Інша шотландська броварня - Brewmeister - 2012 року зробила у цих пивних перегонах вагому заявку, започаткувавши серію "Армагеддон". Щоправда, експертиза показала, що до пива додавали етанол, тобто спирт. Тож "катастрофічна" суміш зникла з продажу.

10 найміцніших марок пива світу Snake Venom від Brewmeister: 67,5% Роком пізніше Brewmeister підвищив градус, випустивши "Зміїну отруту". На окремій етикетці рекомендують вживати не більше 35 мілілітрів напою за один раз. Проте для пивних пуристів Snake Venom не існує: ресурс RateBeer не включає цю "отруту" до своїх оцінок, адже вміст алкоголю так само підвищують спиртом. Автор: Елізабет Ґренір, Юрій Шейко





