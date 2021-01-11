Влада Північної Ірландії призупинила Brexit-перевірки на кордоні

Влада Північної Ірландії з вівторка, 2 лютого, тимчасово відкликає митників, так званих "інспекторів Brexit", зі своїх портів, які проводили перевірки документів на ввезення тварин та продуктів тваринного походження з Великобританії. Єврокомісія також відкликала своїх інспекторів, що здійснювали перевірки у портах Белфаста і Ларна.

Пояснюється, що це рішення пов'язано з тим, що на адресу інспекторів останнім часом стали надходити погрози, передає агенція dpa. Зокрема, як передає телеканал Sky News, у портах з'являються графіті з погрозами, що називають інспекторів "цілями".

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Втім, повідомляється, що незважаючи на те, що фізично перевірки на місцях призупинені, перевірки самих документів триватимуть й надалі в електронному вигляді.

Історія питання

Як відомо, після виходу Великобританії з ЄС, кордон між Північною Ірландією та Республікою Ірландія став єдиним сухопутним кордоном між Великобританією та Європейським Союзом.

Заради уникнення сплеску ірландського сепаратизму через виникнення жорсткого кордону між Північною Ірландією, яка є складовою Великобританії, і Республікою Ірландія, було вирішено, що на Північну Ірландію продовжать поширюватися правила єдиного європейського ринку.

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Однак, через жорсткі правила ЄС щодо ввезення різної продукції на територію блоку, між Північною Ірландією і рештою Великобританії фактично виникла адміністративна межа, на якій товари все ж проходять перевірку.

Саме цим рішенням, що отримав назву "Ірландський протокол", і незадоволені автори загрозливих послань, які, на противагу до прихильників незалежності Північної Ірландії, виступають за єдину країну у складі Великобританії.