Життя після Brexit: у ЄС розпочали перевірку угоди з Великобританією

Країни-члени Європейського Союзу (ЄС) розпочали перевірку угоди з Великобританією, що повинна регулювати відносини між Брюсселем та Лондоном з наступного року - після завершення перехідного періоду, пов'язаного з Brexit. Головний переговірник з боку ЄС Мішель Барньє у п'ятницю, 25 грудня, поінформував постійних представників країн-членів ЄС про результати перемов, які завершилися напередодні. Про це повідомив речник німецького головування у Раді ЄС у соцмережі Twitter.

За його словами, перед країнами-членами ЄС стоїть "масштабне завдання" з вивчення найближчими днями тексту угоду. Лише основний договір охоплює 1246 сторінок, а з додатковими домовленостями, які, приміром, регулюють співпрацю з Європейським співтовариством з атомної енергії, обсяг документів, що необхідно перевірити, становить 1298 сторінок.

Тимчасове застосування і ратифікація

Посли країн-членів ЄС після виступу Барньє ухвалили текст листа до Європарламенту, в якому заявили про намір щодо тимчасового застосування угоди з 1 січня. З боку ЄС результат переговорів мають схвалити уряди усіх 27 країн-членів блоку, тепер договір ретельно вивчатимуть у столицях держав ЄС.

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Наступне засідання послів країн-членів ЄС заплановане на 28 грудня. На ньому мають обговорити реакції, запитання та зауваження до угоди з боку окремих урядів. Якщо заперечень від урядів не буде, то постійні представники розпочнуть письмову процедуру схвалення, що відкриє шлях до тимчасового застосування угоди. 30 грудня угода має бути підписана з боку ЄС, а 31-го - опублікована в офіційному бюлетені ЄС.

Після цього угоду має ратифікувати Європарламент, однак це відбудеться вже на початку наступного року.

Тимчасове застосування є "надзвичайним кроком", зазначив речник німецького головування в Раді ЄС. Його метою є "уникнення суттєвих збоїв у відносинах між ЄС та Великобританією з тяжкими наслідками для громадян та підприємств" після завершення перехідного періоду, пов'язаного з Brexit, цитує інформагенція AFP. Водночас тимчасове застосування дозволить відповідну перевірку угоди і Європарламентом. За словами голови комітету з питань торгівлі Європарламенту Бернда Ланґе (Bernd Lange), процес ратифікації у Європарламенті може тривати до лютого наступного року.

У Великобританії для ратифікації угоди на засіданні парламенту 30 грудня депутатів відкличуть із зимових канікул. Опозиційна Лейбористська партія вже заявила, що має намір підтримати договір.

Про що домовилися

Досягнута угода передбачає режим безмитної торгівлі між ЄС та Великобританією. Документ також регламентує такі аспекти, як співпраця правоохоронних органів та органів юстиції, соціальне забезпечення громадян ЄС та підданих Великобританії.

Крім того, угода регулює такі питання як податкова прозорість, захист конкуренції, державні дотації, транспорт, енергетика, в тому числі співпраця в зеленій енергетиці, сталий економічний розвиток, вилов риби та захист даних. Сторони також зобов'язуються співпрацювати з метою дотримання високих стандартів в галузі охорони довкілля, боротьби зі змінами клімату, прав працівників тощо.

Врегульовано питання вилову риби

Одним із найбільш спірних питань під час переговорів щодо угоди було питання вилову риби європейськими компаніями в територіальних водах Великобританії. В досягнутій угоді сторони погодили перехідний період тривалістю в п'ять з половиною років.

Упродовж цього періоду обсяг квот на вилов для риболовецьких компаній з ЄС мають скоротити на 25 відсотків. Після завершення перехідного етапу - з червня 2026 року - про обсяги риболовлі доведеться щороку домовлятися з владою Великобританії.

Зовнішня політика: кожен сам по собі

Співпраця у таких сферах як зовнішня політика, зовнішня безпека та оборона не є предметом угоди, оскільки Великобританія не забажала вести переговори з цих питань. Тож з 1 січня 2021 року між Великобританією і ЄС не буде жодних правових рамок для розробки і координації спільних заходів у відповідь на зовнішньополітичні виклики, як-от введення санкцій щодо громадян або економік третіх країн.

Нагадаємо, напередодні про досягнення домовленості щодо угоди про майбутні відносини повідомили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.