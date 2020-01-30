 Brexit: політики привітали домовленість щодо торговельної угоди між ЄС і Великобританією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2020

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Brexit: політики привітали домовленість щодо торговельної угоди між ЄС і Великобританією

У ЄС зазначили, що торговельна угода в Великобританією дозволить підтримувати єдність сторін. У свою чергу, прем'єр Великобританії додав, що вона подарує його країні стабільність.

Політики привітали домовленість щодо торговельної угоди між ЄС і Великобританією

Політики привітали домовленість щодо торговельної угоди між ЄС і Великобританією

Лідери країн Євросоюзу і Великобританії у четвер, 24 грудня, привітали досягнення домовленості між Брюсселем і Лондоном щодо умов майбутньої торговельної угоди, яка має регламентувати економічні відносини між ЄС і Сполученим Королівством після завершення перехідного періоду після Brexit - з  січня 2021 року. 

Так, президент Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС і Великобританія продовжать підтримувати єдність сторін. "Для наших громадян і бізнесу найкращим результатом є всеосяжна угода з нашим сусідом, другом і союзником. За останні роки ЄС продемонстрував єдність і рішучість у переговорах з Великобританією. Ми продовжимо підтримувати цю єдність", - цитує Мішеля пресслужба Європейської Ради.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підтримала Мішеля в намірах зміцнювати подальші відносини між ЄС і Сполученим Королівством. "Великобританія залишається надійним партнером. Ми будемо пліч-о-пліч домагатися нашої спільної глобальної мети", - написала вона у соцмережі Twitter.

Канцлерка Німечини Анґела Меркель (Angela Merkel) висловила радість у зв'язку з ухваленням угоди, зазначивши, що "цей факт має історичне значення", передає інформагенція "Інтерфакс". "Європейська єдність і стійкість окупилися. Угода з Великобританією необхідна для захисту наших громадян, наших рибалок і виробників. Ми подбаємо про це. Європа рухається вперед і може дивитися в майбутнє єдиною, суверенною і сильною", - зазначив президент Франції Еммануель Макрон також у Twitter.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін охарактеризував цю угоду як "хороший компроміс і збалансований результат", що дозволив уникнути жорсткого кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія. Італійський прем'єр Джузеппе Конте висловив думку, що тепер права і інтереси європейського бізнесу та громадян захищені. На підтримку угоди також висловилися прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр Португалії Антоніу Кошта та їхній австрійський колега Себастіан Курц (Sebastian Kurz). Між тим прем'єр Іспанії Педро Санчес, підтримавши угоду, уточнив, що Мадрид і Лондон повинні продовжити переговори щодо статусу Гібралтару.

Тим часом у Великоританії прем'єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що переговори з ЄС щодо угоди пройшли добре і подарували його країні стабільність. "Я вірю, що це чудова угода і для всього Євросоюзу", - додав прем'єр. Лідер Лейбористської партії Великобританії - основної опозиційної партії країни - Кір Стармер оголосив, що лейбористи підтримають законопроєкт щодо угоди, коли він 30 грудня надійде на голосування в палату громад британського парламенту.

Водночас перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен, коментуючи угоду, заявила, що Шотландія має здобути незалежність, бо Brexit реалізується всупереч волі шотландців. "І не буде жодної угоди, яка коли-небудь компенсує те, що відняв у нас Brexit. Для нас настав час накреслити власне майбутнє як незалежної європейської нації", - наголосила вона.

Раніше того ж дня у Лондоні і Брюсселі оголосили, що успішно завершили узгодження тексту угоди з приводу майбутніх відносин сторін після Brexit. Тепер для того, щоб угода набула чинності, сторонам потрібно буде її ратифікувати. Фінальну крапку в цьому питанні поставлять парламент Великобританії і Європарламент.

У кінці 2020 року закінчується так званий перехідний період, і, таким чином, Великобританія з 1 січня 2021 року завершить процес виходу з ЄС, який почався в кінці січня 2020 року. Очікується, що процес ратифікації угоди не вдасться завершити до цього дедлайну. Тому сторони хочуть укласти тимчасову угоду, яка діятиме доти, поки і ЄС, і Великобританія не завершать ратифікацію.

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