Brexit: Є прогрес в переговорах, але серйозні розбіжності залишаються

Розбіжності між ЄС та Великобританією буде складно подолати, заявила Урсула фон дер Ляєн. Своєю чергою Борис Джонсон наголосив, що жодних домовленостей не буде, якщо Брюссель не змінить свою позицію.
Під час чергового раунду торговельних переговорів між ЄС та Великобританією було досягнуту суттєвого прогресу, втім розбіжності між сторонами залишаються. Про це ввечері у четвер, 17 грудня, після телефонної розмови з британським прем'єром Борисом Джонсоном заявила глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).
"Ми вітаємо значний прогрес у багатьох питаннях. Зараз залишається подолати великі розбіжності, зокрема щодо рибного господарства", - йдеться у заяві Фон дер Ляєн. За її словами, подолати ці розбіжності "буде дуже складно". Переговори продовжаться 18 грудня.
Своєю чергою Борис Джонсон заявив, що торговельні переговори з ЄС опинились в "серйозній ситуації", і що жодні домовленості не будуть досягнуті, якщо Брюссель істотно не змінить свою позицію. "Часу було дуже мало, і зараз дуже ймовірно, що ця угода не буде досягнута, якщо позиція ЄС суттєво не зміниться", - заявив він після переговорів з головою ЄК, повідомив його офіс.
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"Прем'єр-міністр повторив, що залишилося небагато часу. Він сказав, що якщо не вдасться досягти згоди, то Великобританія та ЄС розійдуться, як друзі, і Великобританія торгуватиме з ЄС в австралійському стилі", - додали в офісі британського прем'єра.
Великобританія вийшла зі складу ЄС 1 лютого 2020 року. Але до кінця цього року вона залишається учасницею внутрішнього ринку та митного союзу ЄС - за цей перехідний період сторони мали погодити двосторонню торговельну угоду.
Найбільші розбіжності у Євросоюзу і Великобританії зберігаються насамперед за трьома пунктами: квотами на рибальство компаній ЄС в територіальних водах Великобританії, гарантіями на рівні умови конкуренції на ринку, а також за механізмом вирішення спорів у разі порушення майбутнього договору.
Без досягнення торговельної угоди ЄС і Великобританія будуть змушені запроваджувати мита та інші торговельні бар'єри, що завдасть серйозної шкоди економіці та порушить ланцюги постачання.