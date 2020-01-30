Brexit: Є прогрес в переговорах, але серйозні розбіжності залишаються

Під час чергового раунду торговельних переговорів між ЄС та Великобританією було досягнуту суттєвого прогресу, втім розбіжності між сторонами залишаються. Про це ввечері у четвер, 17 грудня, після телефонної розмови з британським прем'єром Борисом Джонсоном заявила глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Ми вітаємо значний прогрес у багатьох питаннях. Зараз залишається подолати великі розбіжності, зокрема щодо рибного господарства", - йдеться у заяві Фон дер Ляєн. За її словами, подолати ці розбіжності "буде дуже складно". Переговори продовжаться 18 грудня.

Своєю чергою Борис Джонсон заявив, що торговельні переговори з ЄС опинились в "серйозній ситуації", і що жодні домовленості не будуть досягнуті, якщо Брюссель істотно не змінить свою позицію. "Часу було дуже мало, і зараз дуже ймовірно, що ця угода не буде досягнута, якщо позиція ЄС суттєво не зміниться", - заявив він після переговорів з головою ЄК, повідомив його офіс.

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"Прем'єр-міністр повторив, що залишилося небагато часу. Він сказав, що якщо не вдасться досягти згоди, то Великобританія та ЄС розійдуться, як друзі, і Великобританія торгуватиме з ЄС в австралійському стилі", - додали в офісі британського прем'єра.

Розбіжності у переговорах

Великобританія вийшла зі складу ЄС 1 лютого 2020 року. Але до кінця цього року вона залишається учасницею внутрішнього ринку та митного союзу ЄС - за цей перехідний період сторони мали погодити двосторонню торговельну угоду.

Найбільші розбіжності у Євросоюзу і Великобританії зберігаються насамперед за трьома пунктами: квотами на рибальство компаній ЄС в територіальних водах Великобританії, гарантіями на рівні умови конкуренції на ринку, а також за механізмом вирішення спорів у разі порушення майбутнього договору.

Без досягнення торговельної угоди ЄС і Великобританія будуть змушені запроваджувати мита та інші торговельні бар'єри, що завдасть серйозної шкоди економіці та порушить ланцюги постачання.