 У Німеччині зафіксували рекордне зниження експорту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2021

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Новини

У Німеччині зафіксували рекордне зниження експорту

Обсяг експорту з Німеччини знизився більш ніж на 9 відсотків через пандемію COVID-19.

У Німеччині зафіксували рекордне зниження експорту

У Німеччині зафіксували рекордне зниження експорту

Спад експорту німецьких товарів у 2020 році виявився найсильнішим з часу світової фінансової кризи 2009 року. Він зменшився на 9,3 відсотка до 1,2047 трильйона євро. Про це у вівторок, 9 лютого, повідомило Федеральне статистичне відомство.

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Імпорт в Німеччину знизився на 7,1 відсотка - його обсяг склав 1,0256 трильйона євро. У 2009 кризовому році зниження експорту склало 18,4 відсотка.

На початку пандемії COVID-19, навесні 2020 року, німецький експорт серйозно послабило тимчасове закриття кордонів, порушення логістики, а також перебої в ланцюгах поставок.

Згодом зовнішня торгівля поступово почала покращувати показники, але так і не змогла компенсувати падіння. За останніми прогнозами Федерального об'єднання оптової і зовнішньої торгівлі (BGA), 2021 рік закінчиться для економіки Німеччини зі значним зростанням, а докризового рівня вдасться досягти не пізніше літа 2022 року.

Оздоровленню бізнесу німецьких експортерів сприяло зростання попиту з Китаю, який є важливим ринком збуту німецьких товарів. Економіка КНР є другою у світі, минулого року їй таки вдалося зрости попри труднощі, спричинені пандемією COVID-19.

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