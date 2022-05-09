Збройні сили України (ЗСУ)

У Пентагоні розповіли про передачу Україні розвідданих

США діляться з Україною розвідувальною інформацією про ситуацію на полі бою, але не беруть участь в ухваленні рішень і не повідомляють про місцезнаходження вищих воєначальників РФ, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.