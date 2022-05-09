Збройні сили України (ЗСУ)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Збройні сили України - українська армія.
Закон України "Про Збройні сили України" наводить таке визначення: "Збройні сили України - це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності". Збройні сили України перебувають у підпорядкування міністерства оборони. Види Збройних сил України - сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили.