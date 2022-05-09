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Збройні сили України (ЗСУ)

Збройні сили України - українська армія.

Закон України "Про Збройні сили України" наводить таке визначення: "Збройні сили України - це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності". Збройні сили України перебувають у підпорядкування міністерства оборони. Види Збройних сил України - сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили.

Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі

Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі 09.05.2022

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини понеділка, 9 травня.
З Маріуполя в Запоріжжя евакуювали ще 500 цивільних

З Маріуполя в Запоріжжя евакуювали ще 500 цивільних 06.05.2022

72-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 6 травня.
Розвіддані США допомогли Україні потопити крейсер Москва

Розвіддані США допомогли Україні потопити крейсер "Москва" 06.05.2022

Американська розвідка у відповідь на запит України підтвердила, що виявлений у Чорному морі корабель - це крейсер "Москва", що допомогло військовим затопити російський флагман, пишуть американські ЗМІ.
У Пентагоні розповіли про передачу Україні розвідданих

У Пентагоні розповіли про передачу Україні розвідданих 05.05.2022

США діляться з Україною розвідувальною інформацією про ситуацію на полі бою, але не беруть участь в ухваленні рішень і не повідомляють про місцезнаходження вищих воєначальників РФ, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
Як українські військові проходять навчання в Німеччині

Як українські військові проходять навчання в Німеччині 05.05.2022

На військових базах США у Баварії солдати з України вчаться поводитися зі зброєю західного зразка. Як оцінюється така ситуація у міжнародному праві - у DW.
Війна в Україні спустошила запаси продовольства країн, що розвиваються - ООН

Війна в Україні спустошила запаси продовольства країн, що розвиваються - ООН 05.05.2022

71-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 5 травня.

Як Україна карає колаборантів (05.05.2022) 05.05.2022

В Україні активно розшукують ймовірних колаборантів, які співпрацюють із російськими військами чи підтримують дії армії РФ у соцмережах. Лише у Харківській області затримано вже близько 400 підозрюваних. Відео з Харкова.
NYT: Розвідка США допомагає Києву вичислювати генералів РФ в Україні

NYT: Розвідка США допомагає Києву вичислювати генералів РФ в Україні 05.05.2022

США передавали українським військовим розвіддані, які допомогли їм завдати ударів по КП, внаслідок яких загинуло кілька російських генералів, повідомила The New York Times.
ФРН може передати Україні радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби

ФРН може передати Україні радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби 04.05.2022

70-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 4 травня.

Українки, які борються проти російської армії (04.05.2022) 04.05.2022

Наталя до війни працювала модельєром, а її донька Вероніка вивчала медицину. Тепер жінки захищають свою країну зі зброєю в руках у лавах територіальної оборони Збройних сил України.
Папа Римський Франциск хоче зустрітися з Путіним

Папа Римський Франциск хоче зустрітися з Путіним 03.05.2022

69-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 3 травня.
По Одесі завдали ракетного удару: є загиблі та поранені

По Одесі завдали ракетного удару: є загиблі та поранені 02.05.2022

68-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події понеділка, 2 травня.
Зеленський допускає використання Росією забороненої зброї

Зеленський допускає використання Росією забороненої зброї 02.05.2022

68-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 2 травня.
США проводять військові навчання із ЗСУ у Німеччині - Пентагон

США проводять військові навчання із ЗСУ у Німеччині - Пентагон 29.04.2022

65-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини п'ятниці, 29 квітня.
Пентагон: Росія на Донбасі відстає від власного ж графіка наступу

Пентагон: Росія на Донбасі відстає від власного ж графіка наступу 29.04.2022

Російські окупанти на Донбасі зіштовхнулися з жорстким опором з боку ЗСУ, а також бояться повторювати помилки, допущені під Києвом, вважають у Пентагоні.

Броньовані Леопарди та Гепарди: не молоді, але досі небезпечні

Броньовані "Леопарди" та "Гепарди": не молоді, але досі небезпечні 29.04.2022

Бундестаг схвалив поставку важкого озброєння Україні для захисту від російської агресії. DW розпитала військових експертів про те, що вони думають про цю техніку.

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