Благодійна йога для родин військових ЗСУ

СуспільствоУкраїнаБлагодійна йога для родин військових ЗСУTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаМарина Барба05.07.20245 липня 2024 р.У Києві для родин військових ЗСУ організували безоплатні заняття з йоги. Їх проводять сертифіковані викладачі кілька разів на тиждень. Серед відвідувачів - рідні зниклих безвісти, полонених і загиблих військових ЗСУ. Ось як проходять такі заняття.https://p.dw.com/p/4hlyRРеклама