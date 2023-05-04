Благодійна йога для родин військових ЗСУ

Марина Барба

05.07.2024 5 липня 2024 р.

У Києві для родин військових ЗСУ організували безоплатні заняття з йоги. Їх проводять сертифіковані викладачі кілька разів на тиждень. Серед відвідувачів - рідні зниклих безвісти, полонених і загиблих військових ЗСУ. Ось як проходять такі заняття.