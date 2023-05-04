Реп на фронті: як танкіст ЗСУ пише музичні треки про війну?

СуспільствоУкраїнаРеп на фронті: як танкіст ЗСУ пише музичні треки про війну?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаВікторія Покатілова15.07.202415 липня 2024 р.Вадим Синиця - танкіст ЗСУ, який бере участь у війні з Росією з 2015 року. З початком повномасштабного вторгнення РФ він почав писати на фронті реп і зараз готує перший альбом. Про що пише треки військовий і як записує їх на передовій? Репортаж DW. https://p.dw.com/p/4iENEРеклама