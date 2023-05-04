Реп на фронті: як танкіст ЗСУ пише музичні треки про війну?

15.07.2024 15 липня 2024 р.

Вадим Синиця - танкіст ЗСУ, який бере участь у війні з Росією з 2015 року. З початком повномасштабного вторгнення РФ він почав писати на фронті реп і зараз готує перший альбом. Про що пише треки військовий і як записує їх на передовій? Репортаж DW.