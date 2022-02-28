Як підрозділ "Гострі картузи" полює на піхоту і техніку РФ

КонфліктиУкраїнаЯк підрозділ "Гострі картузи" полює на піхоту і техніку РФTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаМакс Цандер18.06.202418 червня 2024 р.Новий фронт на Харківщині і штурми військ Росії ЗСУ вдається втримати не в останню чергу завдяки дронам. DW провела один день з підрозділом "Гострі картузи" на передовій і побачила, як саме відбувається полювання на піхоту і техніку РФ. https://p.dw.com/p/4h0IiРеклама