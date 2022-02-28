Як підрозділ "Гострі картузи" полює на піхоту і техніку РФ

Макс Цандер

18.06.2024 18 червня 2024 р.

Новий фронт на Харківщині і штурми військ Росії ЗСУ вдається втримати не в останню чергу завдяки дронам. DW провела один день з підрозділом "Гострі картузи" на передовій і побачила, як саме відбувається полювання на піхоту і техніку РФ.