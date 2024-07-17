В ЗСУ впроваджують програму зі збереження життя військових

Як наголосили у генштабі, важливий аспект реалізації програми - це дії командирів підрозділів, "адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу".

В Збройних силах України (ЗСУ) завершили розробку та почали впроваджувати комплексну програму дій "Збереження життя військовослужбовців", повідомили у середу, 17 липня, у генеральному штабі ЗСУ.

"Програма "Збереження життя військовослужбовців" - це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у генштабі, особлива увага програми буде спрямована на удосконалення підготовки українських захисників, підвищення якості їхнього навчання, покращення надання медичної допомоги на всіх етапах, забезпечення відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання, та низці інших заходів.

"Важливий аспект реалізації програми - це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу. Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата - найважливіше. Позицію можна повернути, життя - ні", - додали у генштабі.

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У повідомленні вказується, що розробка програми та її впровадження відбулося за дорученням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який буде особисто контролювати її втілення. До її розробки долучалися волонтери та громадські діячі, пропозиції яких "враховані й уже частково реалізовуються"

"Ми постійно моніторимо й аналізуємо ситуацію. Докладемо максимальних зусиль, щоб цінність життя військовослужбовців була найвищою для командирів усіх рівнів", - наголосили у генштабі.

Останнім часом в українському сегменті інтернету ширились закиди військових і публічних осіб щодо дій командування окремих військових підрозділів, які нібито призводять до необґрунтованих втрат на фронті.

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