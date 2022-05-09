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Енергетика

Енергетика - одна зі сфер господарської та економічної діяльності. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "енергетика".

Енергетика охоплює всі структури та діяльність людини, мета яких полягає у використанні та розподілі енергетичних ресурсів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії 09.05.2022

ФРН форсує процес відмови від газу з Росії та орендувала плавучі регазифікаційні установки. У країні заплановано запуск одразу чотирьох СПГ-терміналів, зокрема, у Вільгельмсгафені.
Греція продовжує постачання російської нафти морем попри санкції - ЗМІ

Греція продовжує постачання російської нафти морем попри санкції - ЗМІ 09.05.2022

Завдяки активності грецьких танкерів, експорт сирої нафти з Росії морем зберігся на довоєнному рівні попри запроваджені санкції, повідомляє видання Die Welt.
Коментар: Болгарія - російська територія за Дунаєм?

Коментар: Болгарія - російська територія за Дунаєм? 03.05.2022

У Болгарії існують усі передумови для успішного й доленосного впливу з боку Росії. На тлі війни в Україні в цьому ховається величезна небезпека, вважає Александер Андреєв.
ФРН та Індія поглиблюють співпрацю, попри розбіжності щодо Росії

ФРН та Індія поглиблюють співпрацю, попри розбіжності щодо Росії 02.05.2022

Німеччина та Індія домовилися спільно розвивати "зелені технології", зокрема для виробництва "зеленого" водню. Сторони намагалися обходити теми, за якими вони мають розбіжності.
У Євросоюзі передбачають допомогу газом Україні

У Євросоюзі передбачають допомогу газом Україні 02.05.2022

На засіданні Ради ЄС усі держави пообіцяли, що дотримуватимуться санкцій проти Росії. У ЄС підтвердили, що не платитимуть Росії за газ за рублевою схемою.
Влада Німеччини може отримати право експропріації майна енергокомпаній

Влада Німеччини може отримати право експропріації майна енергокомпаній 29.04.2022

Експропріація як "крайній захід" має бути можлива за чітко визначених і дуже обмежених умов, вважають в уряді ФРН.

В Австрії назвали фейком інформацію про розрахунок за газ рублями

В Австрії назвали фейком інформацію про розрахунок за газ рублями 27.04.2022

Канцлер Австрії Карл Негаммер назвав фейком повідомлення російських ЗМІ щодо згоди Відня платити за постачання російського газу рублями.
Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986

Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986 26.04.2022

У річницю Чорнобильської трагедії три запущені Росією ракети пролетіли над блоками трьох українських АЕС. Україна вимагає глобального контролю за ядерними технологіями РФ.

Річниця аварії на ЧАЕС на тлі загрози ядерної війни (26.04.2022) 26.04.2022

З нагоди 36-ої річниці Чорнобильської катастрофи жителі Славутича провели нічну варту. "Страшно, коли фанатик може будь-якої миті натиснути кнопку", - зазначив під час церемонії мер Славутича.

Чи залишиться ФРН без світла, якщо не буде ні АЕС, ні вугілля, ні газу з РФ

Чи залишиться ФРН без світла, якщо не буде ні АЕС, ні вугілля, ні газу з РФ 25.04.2022

Як забезпечити електрикою країну, що відмовляється від атомної енергії та одночасно скорочує імпорт російських енергоносіїв? Інститут DIW надав докладні розрахунки.
Європейське ембарго: наслідки для Росії та чому нафта важливіша за газ

Європейське ембарго: наслідки для Росії та чому нафта важливіша за газ 25.04.2022

У ЄС уже цього тижня можуть ухвалити шостий пакет санкцій. Нафтове ембарго позбавить Москву ключового джерела доходів, але його економічні наслідки, зокрема й для Росії, можуть виявитися дуже різними.
Коментар: Північний потік-2 - фатальна помилка Німеччини

Коментар: "Північний потік-2" - фатальна помилка Німеччини 20.04.2022

Підтримка Німеччиною "Північного потоку -2" стала фактором сприяння війні Росії проти України, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Німеччина: як Північний потік-2 зруйнував кар'єру зірки соціал-демократів

Німеччина: як "Північний потік-2" зруйнував кар'єру зірки соціал-демократів 20.04.2022

У ФРН набирає обертів скандал навколо фонду, який Мануела Швезіґ, прем'єр-міністерка Мекленбурга-Передньої Померанії та протеже Ґергарда Шредера, створювала за методичкою "Газпрому".
Данія має намір знизити залежність від російських енергоносіїв

Данія має намір знизити залежність від російських енергоносіїв 19.04.2022

Данія збільшить власний видобуток газу у Північному морі, щоб не залежати від російських поставок, пояснила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен.
Колумбія збільшить постачання до Європи енергоносіїв для заміщення РФ

Колумбія збільшить постачання до Європи енергоносіїв для заміщення РФ 14.04.2022

Також президент Колумбії Іван Дуке визнав війну Росії проти України геноцидом.
Влада ФРН надасть допомогу німецьким компаніям через війну в Україні

Влада ФРН надасть допомогу німецьким компаніям через війну в Україні 09.04.2022

Програма передбачає короткострокові кредити державного банку KfW енергокомпаніям ФРН на 100 мільярдів євро. Міністр економіки Габек закликав не допустити краху системоутворюючих підприємств.
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