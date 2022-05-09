Енергетика - одна зі сфер господарської та економічної діяльності. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "енергетика".

Енергетика охоплює всі структури та діяльність людини, мета яких полягає у використанні та розподілі енергетичних ресурсів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.