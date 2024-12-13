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КонфліктиРосійська Федерація

За Таганрог: в РФ визнали, що били по енергоінфраструктурі

Олександр Куницький
13 грудня 2024 р.

У російському відомстві назвали масований ракетний удар по енергетичних об'єктах України "відповіддю" на ракетний удар, якого нібито завдали ЗСУ 11 грудня по військовому аеродрому в районі міста Таганрог.

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Лінії електропередач після одного з російських ракетних ударів, Львівська обалсть, жовтень 2022 року
Лінії електропередач після одного з російських ракетних ударів (фото з архіву)Фото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

Міністерство оборони Росії визнало, що метою масованого ракетно-дронового у п'ятницю, 13 грудня, були об'єкти паливної та енергетичної інфраструктури України. 

В повідомленні російського відомства в Telegram йдеться, що масованого удару було завдано "по критично важливих об'єктах паливної та енергетичної інфраструктури України, що забезпечують роботу військово-промислового комплексу". Стверджується, що нібито "мети удару досягнуто" і "всі об'єкти уражено".

У російському відомстві назвали це "відповіддю" на ракетний удар, якого нібито завдали Збройні сили України (ЗСУ) 11 грудня по військовому аеродрому в районі міста Таганрог. В російському відомстві стверджують, що для удару нібито було використано шість американських ракет ATACMS.

 11 грудня генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони уразили у Брянській області РФ наливний пункт нафтопроводу "Дружба". Уражений об'єкт активно використовується для постачання армії РФ, зазначили тоді в ЗСУ. 

Того ж дня губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар також заявляв про пошкодження промислового об'єкта у місті Таганрог - нібито внаслідок ракетної атаки. Однак про удар по Таганрогу ЗСУ офіційно не повідомляли.

Один з наймасованіших ударів по енергетиці

Комбінований удар, якого війська РФ завдали по Україні цього разу, став одним із наймасштабніших ударів по українській енергетиці, заявив президент України Володимир Зеленський. В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що комбінований повітряний напад фіксувався з 14:00 12 грудня по 10:00 13 грудня. Загалом радіотехнічні війська ПС за цей період виявили 287 засобів повітряного нападу - 94 ракети та 193 дрони.

В ПС підтвердили збиття 80 крилатих ракет, однієї балістичної та 80 ударних дронів. Крім того, 105 російських безпілотників не досягли своїх цілей, п’ять - повернулись в Росію, ще один - полетів в Білорусь, повідомили в ПС ЗСУ.

Про жертв чи постраждалих внаслідок атаки наразі не повідомлялося. Однак в ПС ЗСУ теж наголошують, що вона здебільшого була спрямована на енергооб'єкти. Наразі відомо, що серйозних пошкоджень зазнало обладнання ТЕС компанії ДТЕК. В компанії не уточнюють які саме ТЕС постраждали. 

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