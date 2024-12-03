РФ ударила по енергооб'єкту на Рівненщині

Росія атакувала в ніч на вівторок, 3 грудня, об'єкт енергетичної інфраструктури в Рівненській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.

"Знову ворожа атака на Рівненщину. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби. Під час цього удару, за попередньою інформацією, люди поранень не зазнали", - написав він у Telegram.

Тернопіль частково без електрики

Раніше стало відомо, що російський дрон поцілив вночі в об'єкт енергетичної інфраструктури в Тернополі, внаслідок чого частина міста залишилась без електрики.

Рівне зазнало попередньої атаки по енергетиці 28 листопада. Тоді внаслідок ракетно-дронового удару РФ залишилися без світла понад мільйон абонентів у ​​трьох західних областях.