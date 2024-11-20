"Таємні атомні установки Путіна"

20 листопада 2024 року містечко Лінген на північному заході Німеччини перетвориться на сцену для великої вистави з геополітичним підтекстом. Тут відбудуться громадські слухання щодо планів французького державного атомного концерну Framatome відкрити на одному з його німецьких заводів цех з виробництва паливних збірок за ліцензією "ТВЭЛ" - "дочки" російського "Росатому". Опоненти цього французько-німецького проєкту, передовсім екологічні неурядові організації і активісти анти-атомного руху, подали в рамках підготовки до слухань більше 11 тисяч застережень.

"Інструмент Кремля"?

"Росатом", як свідчить вся його діяльність - не звичайна компанія, що займається бізнесом. Цей держконцерн використовується російською владою в її геополітичних інтересах. Це - інструмент Кремля", - пояснив в інтерв'ю DW один з ключових аргументів проти проєкту представник антиатомної громадської організації Ausgestrahlt Армін Зімон (Armin Simon). На його переконання, співпраця з державними російськими структурами у такій чутливій сфері якатомна енергетика становить надто високі безпекові ризики для Німеччини.

"Виробництво паливних збірок у співпраці з росіянами відкриває Кремлеві можливості для шпигування і саботажу. Кремль налагодить у такий спосіб робочі зв'язки і отримає доступ до інформації", - застерігає Зімон. Натомість Framatome заявляє, що відкритий до будь-яких перевірок і, посилаючись на висновки своїх експертів, заперечує безпекові ризики у співпраці з росіянами. "Всі гіпотетичні ризикові сценарії щодо можливих маніпуляцій і шпигунства на заводі Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) у Лінгені не мають жодних підстав, оскільки ані нині, ані у майбутньому, співробітники ТВЕЛ не матимуть доступу до заводу", - зазначив речник Framatome, відповідаючи на запитання DW.

"Ні грошам на війну Путіна": активісти протестують у Лінгені проти планів виробляти паливні збірки за ліцензією "Росатома". Архівне фото, осінь 2022 року Фото: David Inderlied/dpa/picture alliance

Креативні рішення від Framatome

Формально доступу у росіян до заводу у Лінгені, де нині виробляються паливні збірки до західних реакторів, справді немає. Як з'ясували активісти Ausgestrahlt, провівши власне розслідування, влітку ANF завезла до Лінгена, не чекаючи офіційного дозволу на виробництво російських збірок, обладнання для навчання персоналу за межами території заводу. Для цього було орендоване складське приміщення у промзоні Лінгена, встановили активісти. Відповідаючи на запит журналістів телерадіокомпанії NDR, у Framatome підтвердили інформацію активістів, зазначивши, що у приміщенні "випробовувалося обладнання, яке буде потрібне надалі у виробництві".

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Критики наголошують, що непублічною співпрацею з росіянами, не чекаючи дозволу влади, французи додатково підривають суспільну довіру до проєкту. Як з'ясувала DW, проаналізувавши базу даних російської митниці, доступну через сервіс Importgenius, обладнання для виробництва паливних збірок було поставлене не напряму компанії ANF з Лінгена, яка поки марно чекає на дозвіл, а через Францію. У листопаді 2023 року "дочка" ТВЭЛ - АО "Машиностроительный завод" - поставила обладнання, призначене для виробничого майданчику у Лінгені, на завод Framatome у місті Жемон, який є найближчим до Лінгена філіалом французького концерну поза межами Німеччини. Крім питання, як потрапило до Німеччини обладнання для проєкту, який не має державного дозволу, критики проєкту задаються питанням , чи російські спеціалісти працювали у Лінгені легально - з робочою візою? У мерії міста, відповідаючи на запит DW, зазначили, що "не були залучені до відповідних (візових - Ред.) процедур".

Framatome обіцяє не пускати росіян на завод у Лінгені. Чи врятує це від російського шпигування? Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Ласий шматок ринку: 19 реакторів у ЄС

У Лінгені Advanced Nuclear Fuels GmbH виробляє паливні збірки для реакторів у країнах Заходу. На відміну від російських паливних збірок, вони є чотирикутними, а не шестикутними. Шестикутні збірки використовують на реакторах типу ВВЕР, розроблених "Росатомом". Такі реактори діють у п'яти країнах ЄС - Болгарії, Чехії, Фінляндії, Угорщині і Словаччині. "Ці країни залежні від Росії у поставках ядерного палива, і їм якнайшвидше потрібна надійна, безпечна і готова до використання альтернатива", - наголосив у відповідь на запит DW речник Framatome. За його словами, оператори реакторів типу ВВЕР у країнах ЄС самі звернулися до Framatome з проханням "долучитися до розробки суверенного європейського рішення щодо ядерного палива, аби уникнути перебоїв з постачанням критично важливих послуг і зменшити залежність від імпорту з-поза меж ЄС".

У країнах ЄС діють 19 реакторів типу ВВЕР. Аби запропонувати альтернативу паливним збіркам з Росії, шведсько-американський виробник Westinghouse без співпраці з росіянами багато років розробляє шестикутні паливні збірки, які вже використовуються на АЕС України, а віднедавна випробовуються й у Фінляндії. Очікується, що ще до кінця 2024 року паливо Westinghouse буде вперше завантажене у реактори ВВЕР у Чехії, а протягом наступних кількох років - у Словаччині і Болгарії. З усіх країн ЄС, де працюють реактори ВВЕР, досі лише Угорщина не підписала контактів на постачання палива з Westinghouse і продовжує закуповувати виключно російські паливні збірки.

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Примарна диверсифікація від Framatome?

Тим часом Framatome намагається застрибнути у потяг, що йде: протягом останніх місяців французи підписали контракти на постачання, починаючи від 2027 року, ядерного палива на АЕС Словаччини, Чехії, Болгарії та Угорщини. Таким чином, на європейському ринку палива для реакторів типу ВВЕР з'являється конкуренція, що може забезпечити операторам АЕС вигідніші ціни. Проблема лише в тому, що без співпраці з "Росатомом" французам поки що нема що постачати. Власне паливо для реакторів типу ВВЕР Framatome обіцяє розробити "у середньостроковій перспективі".

Назвати це "диверсифікацією" постачань, язик не повертається, розкритикувала у розмові з DW Дарія Должикова, експертка британського аналітичного центру з питань безпеки RUSI. "Диверсифікація на ринку ядерного палива має фокусуватися на розробці альтернативного палива для реакторів типу ВВЕР, яке не залежало би від російських компонентів або участі "Росатому". Доки російська компанія залучена до процесу виробництва палива, я би не називала це диверсифікацією", - наголошує експертка з питань ядерної енергетики. Должикова констатує, що на даному етапі Framatome залежний від "Росатому" у питанні паливної програми для реакторів ВВЕР. "Критично важливо, щоби присутність "Росатома" у ядерних ланцюгах поставок була максимально прозорою, якщо ці країни, які заявляють про підтримку України, справді хочуть позбутися залежності від "Росатому" - компанії, яка є співучасницею російського вторгнення в Україну", - зауважує Дарія Должикова. Експертка додає, що не всі країни справді зацікавлені в тому, щоби позбутися залежності від Росії.

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Заявка, що розглядається роками

Заявку "дочки" Framatome на отримання дозволу від німецьких держорганів на виробництво паливних збірок за ліцензією ТВЕЛ було подано у березні 2022 року - за лічені тижні після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ліцензійне виробництво російських збірок надало би Framatome перевагу перед Westinghouse у конкурентній боротьбі за нішу реакторів ВВЕР. Адже збірки західної розробки потребують багаторічних випробувань, перш ніж вони отримають сертифікати безпеки. Натомість вироблені у Лінгені ліцензійні копії російських ТВЕЛів не потребуватимуть цієї процедури.

Утім, ця перевага нівелюється невизначеністю щодо дозволу з боку німецьких відомств. "Часові затрати на перевірку з боку федеральних наглядових органів оцінити поки неможливо", - відповіли на запит DW у Федеральному міністерстві екології Німеччини, яке ухвалюватиме остаточне рішення щодо дозволу. "Жодних часових рамок для ухвалення такого рішення немає", - додали у відомстві. Попереднє рішення ухвалить мінекології землі Нижня Саксонія, де розташований завод, після громадських слухань 20 листопада.