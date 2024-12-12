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Німецька міністерка приїхала в Україну з пакетом допомоги

Олександр Куницький
12 грудня 2024 р.

Німеччина мобілізувала додаткові гроші, щоб допомогти відновити енергопостачання в Україні, каже міністерка з питань економічної співпраці ФРН Свенья Шульце. Вона прибула в Київ, щоб передати зимовий пакет допомоги.

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Свенья Шульце на залізничному вокзалі у Києві, 12 грудня 2024 року
Свенья Шульце в Києві, 12 грудня 2024 рокуФото: Thomas Koehler/photothek/BMZ/picture alliance

Міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze) прибула в четвер, 12 грудня, з неанонсованим візитом в Україну.  "Я приїхала в Україну, щоб передати наш зимовий пакет допомоги", - сказала вона журналістам на київському вокзалі, відео з якого опублікувало Федеральне міністерство економічної співпраці та розвитку у соцмережі X.

Шульце наголосила, що мета Росії - пошкодити енергетичну систему, щоб українці "залишилися в холоді і темряві". "Саме тому ми знову мобілізували додаткові гроші, щоб допомогти відновити тут енергопостачання", - сказала вона, додавши, що хоче на власні очі переконатися, що гроші потрапляють туди, де це потрібно.

Під час візиту Шульце планує провести переговори з представниками уряду та громадянського суспільства, а також відвідати кілька об'єктів, на яких триває реконструкція. Це вже друга поїздка Шульце до Києва цього року і її четвертий візит в Україну після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, зауважує агенція dpa.

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€70 млн на підтримку енергосистеми України

Нагадаємо, восени бюджетний комітет Бундестагу схвалив пакет допомоги на загальну суму 70 мільйонів євро, призначений для сектора тепло- та електропостачання України.

Ці гроші спрямують на  забезпечення українських міст і громад малими теплоелектроцентралями, котлами, генераторами та сонячними панелями.

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