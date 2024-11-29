Ситуація в енергетиці складна, але контрольована - Шмигаль

Після останнього масованого удару РФ українська енергосистема зберігає цілісність, відновлювальні роботи тривають. Втім, спрогнозувати, коли ситуація стабілізується, неможливо, повідомив прем'єр-міністр України.

Ситуація в українській енергетиці після останнього масованого російського обстрілу складна, але контрольована. Про це під час засідання уряду у п'ятницю, 29 листопада, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Станом на зараз ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами "Укренерго". Важливо, що система зберегла і зберігає цілісність. Ні на хвилину не зупиняється робота з подолання наслідків атаки. Енергетики, рятувальники, сапери працюють 24/7", - зазначив він.

Шмигаль: Спрогнозувати, коли ситуація стабілізується, неможливо

Шмигаль наголосив, що аварійні вимкнення електроенергії для споживачів скасовані в усіх регіонах країни, але зараз вимушено застосовуються графіки планових погодинних відключень.

Окрім цього, Україна продовжує імпортувати електроенергію з Європи, додав він.

"Ухвалене рішення, що для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60 відсотків від свого обсягу споживання, відключення не застосовуються, - додав він. - Таким чином ми стимулюємо підприємців посилювати їхню енергетичну стійкість та стійкість всієї енергетичної системи України".

За словами Шмигаля, у Фонді підтримки енергетики зібрано більше 700 мільйонів євро. Також Німеччина оголосила про додатковий пакет на 65 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури України.

Водночас очільник українського уряду наголосив, що наразі неможливо точно спрогнозувати, коли ситуація в енергосистемі стабілізується. За його словами, міністр енергетики і голова "Укренерго" мають зараз щодня звітувати перед громадськістю, щоб "надавати повну картину та інформувати про те, яка робота здійснюється".

Зеленський поставив завдання посилити ППО

Президент України Володимир Зеленський , своєю чергою, повідомив, що питання енергетики, захисту об'єктів енергосистеми та ліквідації наслідків російських ударів розглядалося під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Доповідали всі відповідальні керівники, командувачі. Зараз у регіонах тривають відновлювальні роботи. Поставив завдання щодо посилення ППО та відповідних перемовин з партнерами", - зазначив Зеленський в дописі у Telegram.

"Укренерго": відновлювальні роботи все ще тривають

У Національній енергетична компанії (НЕК) "Укренерго" у п'ятницю повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи через наслідки масованої ракетно-дронової атаки РФ на енергосистему 28 листопада все ще тривають.

"Заходи обмеження споживання для побутових споживачів, промисловості та бізнесу вимушено будуть застосовуватись протягом всієї доби", - зазначили в "Укренерго".

30 листопада погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів застососуватимуться з 8:00 до 22:00, а для промисловості - з 8:00 до 23:00, повідомили в "Укренерго".

Нагадаємо, що 28 листопада війська РФ атакували українські об'єкти енергетики, використавши для удару близько сотні ударних дронів і понад 90 ракет різних типів. У ніч на 29 листопада РФ атакувала Україну 132 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами невстановленого типу.