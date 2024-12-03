Україна отримає від США до $825 млн допомоги на енергетику

Вашингтон і Київ уклали меморандум, що передбачає видіння допомоги Україні в розмірі до 825 мільйонів доларів. Кошти підуть на посилення енергетики.

Сполучені Штати нададуть Україні багатомільйонну допомогу для посилення української енергетики. У вівторок, 3 грудня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен підписали у штаб-квартирі НАТО відповідний Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України.

Як повідомила пресслужба МЗС України, цей документ передбачає можливість надання американської допомоги на загальну суму до 825 мільйонів доларів.

"Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема відновлення її критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки", - йдеться в повідомленні пресслужби українського зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: ФРН виділяє ще 65 мільйонів Україні на ремонт енергоінфраструктури