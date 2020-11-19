 В Україні з суботи штрафуватимуть за неносіння маски | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2020

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Новини

В Україні з суботи штрафуватимуть за неносіння маски

Починаючи з суботи, в Україні правоохоронці та інші уповноважені особи матимуть право штрафувати за неносіння маски в громадських місцях.

Президент України Володимир Зеленський у масці

Президент України Володимир Зеленський у масці

В Україні з суботи, 21 листопада, правоохоронці та уповноважені особи матимуть право штрафувати за неносіння маски в громадських місцях. Відповідний закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" було опубліковано в п'ятницю, 20 листопада, в парламентській газеті "Голос України".

Згідно із законом, штрафуватимуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно. При цьому законом встановлено, що респіратор або захисна маска має закривати ніс і рот.

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Розмір штрафу становитиме від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень). Штрафи можуть виписувати уповноважені представники місцевої влади, поліцейські, а також співробітники Державної санітарно-епідеміологічної служби.

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Нагадаємо, що 20 листопада в Україні підтвердили рекордні 14,6 тисячі нових заражень коронавірусом за добу. Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1391), Дніпропетровській (1174), Київській (1080) та Хмельницькій (805) областях. Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували 598 тисяч випадків інфікування, 10 598 хворих померли, 274,3 тисячі людей одужали.

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Невидимий вірус став видимим завдяки японській симуляції (02.11.2020)

  • Рукавиці, смартфон, захисна маска Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.

    Нікуди без захисної маски

    Рукавиці, смартфон, захисна маска

    Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.

  • Подарунок для пожежників Зважаючи на дефіцит масок, все більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf (одягаємо маску), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.

    Нікуди без захисної маски

    Подарунок для пожежників

    Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.

  • Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.

    Нікуди без захисної маски

    Завжди з усмішкою

    Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.

  • Як дві краплі води Чехія та Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Всі, хто перебуває у супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова та прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.

    Нікуди без захисної маски

    У стилі сукні

    Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.

  • Весняне пробудження у Китаї Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.

    Нікуди без захисної маски

    Весняне пробудження у Китаї

    Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.

  • Ізраїль не робить винятків Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.

    Нікуди без захисної маски

    Ізраїль не робить винятків

    Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.

  • Мистецтво в секторі Гази У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний Марш повернення, який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.

    Нікуди без захисної маски

    Мистецтво в секторі Гази

    У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.

  • Колумбійські Халки

    Нікуди без захисної маски

    Колумбійські "Халки"

    У Колумбії переважають радикальні та незвичайні мотиви на масках. Зціплені зуби на захисті обличчя двох поліцейських, здається, були скопійовані з "монстра Халка". Кремезний монстр Халк - головний персонаж коміксу, опублікованого Стеном Лі та Джеком Кірбі у 1962 році. За мотивами історії "неймовірного Халка" було знято декілька фільмів та телесеріалів.

  • Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.

    Нікуди без захисної маски

    Макрон бореться з дефіцитом

    Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.

    Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук


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Носіння захисної маски не становить небезпеки навіть для малих дітей. Повідомлення у соцмережах про начебто смерть у ФРН дітей від масок - казки, заявляє поліція.  

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