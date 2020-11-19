В Україні з суботи штрафуватимуть за неносіння маски

В Україні з суботи, 21 листопада, правоохоронці та уповноважені особи матимуть право штрафувати за неносіння маски в громадських місцях. Відповідний закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" було опубліковано в п'ятницю, 20 листопада, в парламентській газеті "Голос України".

Згідно із законом, штрафуватимуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно. При цьому законом встановлено, що респіратор або захисна маска має закривати ніс і рот.

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Розмір штрафу становитиме від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень). Штрафи можуть виписувати уповноважені представники місцевої влади, поліцейські, а також співробітники Державної санітарно-епідеміологічної служби.

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Нагадаємо, що 20 листопада в Україні підтвердили рекордні 14,6 тисячі нових заражень коронавірусом за добу. Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1391), Дніпропетровській (1174), Київській (1080) та Хмельницькій (805) областях. Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували 598 тисяч випадків інфікування, 10 598 хворих померли, 274,3 тисячі людей одужали.

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