 Байден хоче запровадити у США обов′язок носити маски - штаб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2020

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Байден хоче запровадити у США обов'язок носити маски - штаб

Джо Байден закликатиме губернаторів США запровадити обов'язкове носіння захисних масок у їхніх штатах. Одним з пріоритетів нової адміністрації буде боротьба з COVID-19.

Обраний президент США Джо Байден після оголошення ЗМІ його перемоги

Обраний президент США Джо Байден після оголошення ЗМІ його перемоги

Переможець президентських виборів у США Джо Байден закликатиме губернаторів американських штатів по всій країні запровадити обов'язок носити захисні маски. Про це телеканалу NBC News ввечері неділі, 8 листопада, заявив представник передвиборного штабу обраного президента, повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

Згідно з заявою, Байден почне найближчими днями дзвонити губернаторам і мерам великих міст від обох, республіканської та демократичної, партій, аби спонукати їх запровадити обов'язкове носіння захисних масок. "Якщо губернатор відмовиться, він піде до мерів у штатах і попросить їх запровадити (такі заходи. - Ред.)", - повідомив представник Байдена.

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Пандемія COVID-19 - пріоритет нової адміністрації

У своїй промові після того, як ЗМІ оголосили Байдена переможцем президентських виборів у США, обраний президент заявив, що боротьба з наслідками пандемії COVID-19 стане одним з головних пріоритетів роботи його майбутньої адміністрації. Цей намір 8 листопада у повідомленні в Twitter підтвердила і команда, яка відповідає за передачу президентських повноважень Байдену та майбутній віцепрезидентці США Камалі Харріс.

"З першого дня ми готуємося взяти на себе лідерство, упевнившись, що адміністрація Байдена і Харріс зможе взятися за рішення найбільш невідкладних задач, з якими ми стикаємося: захистом і збереженням здоров'я нашої нації, оновленням можливостей для досягнення успіху, сприянню расовій рівності і боротьбі з кліматичною кризою", - зазначається у заяві.

Трамп не визнає перемоги Байдена

Попри те, що обраного президента США вже почали вітати з перемогою іноземні лідери, чинний президент США Дональд Трамп продовжує не визнавати своєї поразки. Натомість він наполягає на тому, що перемога Байдена стала можливою завдяки фальсифікаціям та звинувачує Демократичну партію США у "крадіжці" виборів.

Водночас жодних суттєвих доказів своїх закидів ані Трамп, ані члени його виборчого штабу поки не навели. 8 листопада Трамп пообіцяв у Twitter розповісти про "обман із поштовими бюлетенями" в ефірі телеканалу Fox News, однак так і не з'явився в студії ведучого Марка Левіна, до якого обіцяв завітати о восьмій вечора за місцевим часом.

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