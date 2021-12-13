 В Великобританії зафіксували першу смерть від омікрон-варіанта коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2021

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Новини

В Великобританії зафіксували першу смерть від омікрон-варіанта коронавірусу

Про смерть людини, яка заразилася новим варіантом COVID-19, повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Це перше повідомлення про смерть саме від омікрона.

Новий варіант COVID тут: з таким заголовком вийшла щоденна газета в Південно-Африканській Республіці, де вперше зафіксували омікрон-варіант коронавірусу

Новий варіант COVID тут: з таким заголовком вийшла щоденна газета в Південно-Африканській Республіці, де вперше зафіксували омікрон-варіант коронавірусу

Щонайменше один пацієнт у Великобританії помер після зараження новим омікрон-варіантом коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, повідомляє в понеділок, 13 грудня, британський телеканал Sky news.

"На жаль, омікрон провокує госпіталізації і, на жаль, підтвердилося, що принаймні один пацієнт з омікроном помер", - зазначив прем'єр Британії. Інших деталей про цей випадок він не надав.

Це перше повідомлення про смерть саме від омікрон-варіанта коронавірусу у світі.

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Небезпека поширення омікрон-варіанта коронавірусу

Новий варіант коронавірусу вперше був зафіксований в Ботсвані та Південно-Африканській Республіці (ПАР) у другій половині листопада 2021 року і стрімко поширюється світом. Цей варіант вірусу вже був виявлений більш, ніж в 60 країнах, в тому числі і в Європі.

За даними вчених з ПАР, через високу кількість мутацій цей варіант може бути ще заразнішим, ніж варіант дельта, який також швидко поширився світом.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) присвоїла омікрон-варіанту статус такого, що "викликає занепокоєння", а Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності оцінив загрозу поширення цього варіанту в країнах ЄС від "високої до дуже високої". Проте конкретні наслідки зараження саме омікрон-варіантом вчені поки не проаналізували.

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Пандемія коронавірусу у світі

За даним порталу Worldomеter, станом на 13 грудня у світі з початку пандемії було зафіксовано 270,6 мільйона випадків зараження коронавірусом. Близько 243,3 мільйона пацієнтів подолали інфекцію, близько 5,3 мільйона людей померли з підтвердженим діагнозом COVID-19.

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