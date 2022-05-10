Важкі озброєння з Німеччини: Бундестаг - за, що тепер? (28.04.2022)

Німецький Бундестаг ухвалив резолюцію із закликом до уряду ФРН розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння. Військові експерти зазначають, що це може змінити перебіг бойових дій. Як саме? І що спонукало уряд ФРН змінити своє ставлення до поставок важких озброєнь Україні?