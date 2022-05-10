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Бундестаг

Німецький Бундестаг - парламент Федеративної Республіки Німеччина.

Німецький Бундестаг обговорює законопроекти та ухвалює нові закони. Він обирає федерального канцлера Німеччини та контролює німецький уряд. Депутати Бундестагу щороку ухвалюють бюджет. Бундестаг також обирає частину суддів Федерального конституційного суду. Крім того, Бундестаг утворює велику частину Федеральних зборів, на яких обирається федеральний президент Німеччини. Кожні чотири роки німецький народ обирає приблизно 600 депутатів Бундестагу.

Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС

Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС 10.05.2022

На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, голова Бундестагу Бербель Бас сподівається, що процес вступу України до ЄС не займе десятиліть. Процедури й графіки вступу потрібно прискорити, вважає політикиня.
Rheinmetall зможе за три тижні поставити перші БМП Marder

Rheinmetall зможе за три тижні поставити перші БМП Marder 10.05.2022

Rheinmetall має на складах запаси уживаних бойових машин, які можна привести до бойового стану, кажуть у компанії. Крім України, цю техніку бажають мати й інші країни.
Глава Бундестагу вшанувала у Києві пам'ять жертв Другої світової війни

Глава Бундестагу вшанувала у Києві пам'ять жертв Другої світової війни 08.05.2022

Глава німецького парламенту Бербель Бас стала першим високопосадовцем ФРН, хто відвідав Київ після того, як українська влада відмовилась прийняти Франка-Вальтера Штайнмаєра.
Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва

Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва 08.05.2022

Під час візиту до Києва Бербель Бас візьме участь у заходах з нагоди роковин завершення Другої світової війни. Заплановано також її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава Бундестагу планує візит до Києва

Глава Бундестагу планує візит до Києва 05.05.2022

Очільниця німецького парламенту Бундестагу Бербель Бас планує зустрітися з главою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком та взяти участь у церемонії вшанування пам'яті жертв Другої світової війни у Києві.
Берлін не вважає навчання українських солдат участю у війні

Берлін не вважає навчання українських солдат участю у війні 02.05.2022

Постачання озброєнь не перетворюють країну-постачальника на учасника війни, але разом з інструктажем можуть означати перехід "червоних ліній", вважають експерти Бундестагу. В уряді ФРН із цим не згодні.
Голова ХДС Фрідріх Мерц вирушить в Україну

Голова ХДС Фрідріх Мерц вирушить в Україну 01.05.2022

Лідер опозиції у Німеччині Фрідріх Мерц продемонструє Україні підтримку з боку ФРН. Тим часом Федеральне відомство у кримінальних справах закликало нинішнього голову ХДС відкласти поїздку до Києва.
Влада Німеччини може отримати право експропріації майна енергокомпаній

Влада Німеччини може отримати право експропріації майна енергокомпаній 29.04.2022

Експропріація як "крайній захід" має бути можлива за чітко визначених і дуже обмежених умов, вважають в уряді ФРН.

Броньовані Леопарди та Гепарди: не молоді, але досі небезпечні

Броньовані "Леопарди" та "Гепарди": не молоді, але досі небезпечні 29.04.2022

Бундестаг схвалив поставку важкого озброєння Україні для захисту від російської агресії. DW розпитала військових експертів про те, що вони думають про цю техніку.

Українським біженцям у Німеччині підвищать соціальну допомогу

Українським біженцям у Німеччині підвищать соціальну допомогу 29.04.2022

З червня українцям, які шукають у Німеччині захисту від війни, буде надано кращий рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи. Це передбачено урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг.

Важкі озброєння з Німеччини: Бундестаг - за, що тепер? (28.04.2022) 28.04.2022

Німецький Бундестаг ухвалив резолюцію із закликом до уряду ФРН розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння. Військові експерти зазначають, що це може змінити перебіг бойових дій. Як саме? І що спонукало уряд ФРН змінити своє ставлення до поставок важких озброєнь Україні?
Бундестаг підтримав постачання важкого озброєння Україні

Бундестаг підтримав постачання важкого озброєння Україні 28.04.2022

Спільну депутатську ініціативу підтримала більшість німецьких парламентарів. Вони вказали на те, що постачання озброєння України не має підірвати обороноздатність самої Німеччини.
У ФРН розслідуватимуть можливе розголошення держтаємниці щодо України

У ФРН розслідуватимуть можливе розголошення держтаємниці щодо України 14.04.2022

Заяву до прокуратури Берліна подано через можливий витік у Бундестазі відомостей, що стосуються радіопереговорів військових РФ в Україні.
Депутатка Бундестагу у Львові: Путін розуміє лише мову зброї

Депутатка Бундестагу у Львові: Путін розуміє лише мову зброї 13.04.2022

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн після візиту до Львова розповіла в інтерв'ю DW, як Німеччина допоможе Україні протистояти військам РФ.
Депутат Бундестагу: Німеччина не терпітиме мовчки заклики до геноциду

Депутат Бундестагу: Німеччина не терпітиме мовчки заклики до геноциду 13.04.2022

Томас Гайльман оскаржив у Німеччині та Росії статтю у РІА "Новости", у якій міститься заклик до "деукраїнізації" та знищення України. На що сподівається німецький депутат? Інтерв'ю DW.

Депутат Бундестагу: Ми не можемо піддатися на шантаж Путіна

Депутат Бундестагу: Ми не можемо піддатися на шантаж Путіна 11.04.2022

Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот розповів в інтерв'ю DW про те, чи відмовиться ФРН від газу з РФ і чи поставлятимуть зброю Україні.

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