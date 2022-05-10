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Німецький Бундестаг - парламент Федеративної Республіки Німеччина.
Німецький Бундестаг обговорює законопроекти та ухвалює нові закони. Він обирає федерального канцлера Німеччини та контролює німецький уряд. Депутати Бундестагу щороку ухвалюють бюджет. Бундестаг також обирає частину суддів Федерального конституційного суду. Крім того, Бундестаг утворює велику частину Федеральних зборів, на яких обирається федеральний президент Німеччини. Кожні чотири роки німецький народ обирає приблизно 600 депутатів Бундестагу.
На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, голова Бундестагу Бербель Бас сподівається, що процес вступу України до ЄС не займе десятиліть. Процедури й графіки вступу потрібно прискорити, вважає політикиня.
Німецький Бундестаг ухвалив резолюцію із закликом до уряду ФРН розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння. Військові експерти зазначають, що це може змінити перебіг бойових дій. Як саме? І що спонукало уряд ФРН змінити своє ставлення до поставок важких озброєнь Україні?