У Бундестазі обговорювали загрозу демократії та шпигунство

На тлі арештів громадян Німеччини за підозрою у шпигунстві на користь Росії та Китаю та повідомлень про ймовірний підкуп депутатів з партії АдН, у Бундестазі заговорили про загрозу демократії.

У четвер, 25 квітня, парламент Німеччини обговорив ситуацію, що склалася в країні трохи більше, ніж за місяць до виборів до Європарламенту. Три парламентські фракції партій, що входять до урядової коаліції, ініціювали проведення "актуальної години" (Aktuelle Stunde) - це особливий формат обговорень у Бундестазі, який дає можливість депутатам висловитися на тему, що турбує суспільство.

На початку тижня за підозрою у шпигунстві на користь Китаю був заарештований асистент депутата Європарламенту від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Максиміліана Кра (Maximilian Krah). А до цього стало відомо, що самого депутата нібито намагалися підкупити російські лобісти, пропонуючи йому великі суми готівкою. В отриманні грошей від росіян раніше підозрювали й іншого депутата від АдН Петра Бистрона (Petr Bystron). Опозиційна правопопулістська АдН, яка була заснована у 2013 році і виступає з антиміграційних та антиєвропейських позицій, нині має у Бундестазі п'яту за чисельністю фракцію (77 місць).

Правопопулістська АдН нині має у Бундестазі п'яту за чисельністю фракцію Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

На тлі повідомлень про шпигунство на користь Росії та Китаю з боку АдН, темою "актуальної години" стала "загроза демократії". Багато депутатів парламенту ФРН вважають, що АдН, кілька регіональних відділень якої визнані Відомством з охорони конституції "правоекстремістськими", свідомо працює на руйнування основ конституційного ладу Німеччини.

Загострила ситуацію ще одна новина, яку на тлі останніх подій у Бундестазі визнали сенсацією: за даними соціологічного опитування "Молодь у Німеччині", яке проводила група німецьких соціологів у січні-лютому 2024 року і результати якого були оприлюднені 23 квітня, політичні уподобання громадян ФРН віком 14-29 років чітко змістилися праворуч. На перше місце за популярністю при цьому вийшли праві популісти з АдН (22 відсотки). На другому опинилися консерватори із "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС), отримавши 20 відсотків. У рамках репрезентативного опитування було опитано 2000 людей.

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Праві популісти у Німеччині: "П'ята колона Кремля"

Нічого принципово нового щодо розслідування справ за фактом шпигунства під час нинішніх парламентських обговорень сказано не було. Але новою була сама поява цієї теми на порядку денному парламенту та те, наскільки розбурхалися емоції. Зокрема, у ході засідання депутати навіть не особливо стримувалися у висловлюваннях: "продажні маріонетки", "вороги демократії", "корисні ідіоти", "найнепатріотичніше з того, що є в парламенті" - це лише кілька епітетів, які пролунали під ас дебатів парламентарів щодо АдН.

Німецькі спецслужби підозрюють Росію та Китай у спробах шпигунства в Німеччині Фото: Vladimir Smirnov/dpa/TASS/picture alliance

Політики правлячої в Німеччині "світлофорної" коаліції - соціал-демократи, Зелені та вільні ліберали, - говорячи про партію "Альтернатива для Німеччини", регулярно використовують формулювання, яке дедалі міцніше входить у німецьку політику - "п'ята колона Кремля".

Виступам у такому ключі задав тон соціал-демократ Дірк Візе (Dirk Wiese), який з 2018 до 2020 року обіймав посаду уповноваженого уряду ФРН з питань співпраці з Росією. Він звинуватив депутатів з АдН у любові до диктаторів та бажанні "набити кишені".

Депутат від ХДС/ХСС Марк Генріхманн (Marc Henrichmann) назвав АдН "зрадниками", а депутат від Зелених Константін фон Ноц (Konstantin von Notz) - "ганьбою для країни". У подібному тоні висловлювалися й інші парламентарі. А голова партії "Союз-90/"Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) нагадав правим популістам з АдН, що ні в Росії, ні у Китаї їм не вдалося б опинитися в парламенті просто через те, що опозиції там немає.

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

На це вказала й міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser), яка також виступила в парламенті - у Німеччині, наголосила вона, судді самі вирішують, коли видавати ордери на арешт підозрюваних, і уряд у ці процеси не втручається.

Спецслужби давно попереджали про загрозу з-за кордону

Від АдН з промовою у відповідь виступив лише один депутат - Штефан Койтер (Stefan Keuter). Він звинуватив парламентарів у використанні у передвиборчих цілях скандалу із заарештованим асистентом депутата Європарламенту.

Депутат Європарламенту від АдН Максиміліан Кра. Його асистента заарештували за підозрою у шпигунстві Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Однак тема іноземного впливу на німецьке політичне життя не нова. Ще півтора роки тому, восени 2022-го, німецькі спецслужби попереджали політиків про небезпеку, що походить від Росії та Китаю. Виступаючи в парламенті, директор служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль (Bruno Kahl) сказав, що громадськість та політики надто довго ігнорували сигнали спецслужб.

У тому ж виступі він застеріг і від впливу Китаю, який зростає і щодо якого німецька громадськість також поводилася занадто "довірливо". Очільник Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Німеччини Томас Гальденван (Thomas Haldenwang) на тому ж засіданні восени 2022 року в парламенті сказав, що його відомство вже давно попереджало про те, наскільки ґрунтовно Росія підходить до дестабілізації західних демократій. Втім і він згоден із твердженням про те, що в довгостроковій перспективі дедалі більша небезпека походить від Китаю.

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