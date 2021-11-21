Близько сотні мігрантів намагалися прорватися через кордон - польські прикордонники

Близько ста мігрантів намагалися прорвати польський кордон з боку Білорусі, повідомляє у неділю, 21 листопада, польська прикордонна служба у Twitter.

"У суботу, 20 листопада, на ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Черемчі, група з близько 100 дуже агресивних іноземців, доставлених до кордону білоруськими службами, намагалася прорватися до Польщі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронцям вдалося стримати наступ. Загалом за минулу добу офіцери прикордонної служби Польщі зафіксували 208 спроб нелегального перетину кордону. Повідомляють про одного затриманого жителя Іраку, а також про видачу 31 постанови про депортацію з Польщі.

Оскільки Польща на ділянки кордону з Білоруссю не допускає журналістів, підтвердити цю інформацію агенції та ЗМІ не можуть.

У той же день прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький у своєму Twitter назвав ситуацію "найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років".

"Лукашенко (правитель Білорусі. - Ред.) розпочав гібридну війну проти ЄС. Це найбільша спроба дестабілізувати Європу за останні 30 років. Польща не піддасться шантажу і зробить все, щоб захистити кордони ЄС. Польща, Литва, Латвія та Естонія потребують підтримки. Ми повинні разом захищати Європу", - пише Моравецький у неділю, 21 листопада.

Нагадаємо, що з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС.

Як повідомлялось, ситуація особливо загострилась 8 листопада, коли до кордону з Польщею з боку Білорусі підійшли кілька тисяч мігрантів. З того часу вони намагаються силою прорвати кордон у напрямку Польщі, кидаючи в прикордонників каміння, феєрверки та використовуючи сльозогінний газ.

Мігранти у прикордонному транспортно-логістичному центрі у Білорусі

Водночас останнім часом спостерігаються ознаки деескалації. Днями 430 мігрантів, переважно курдів, повернулися з Білорусі в Ірак. Ще близько двох тисяч людей залишили імпровізований табір біля пункту пропуску "Брузги-Кузниця". Білоруська сторона перемістила їх у прикордонний транспортно-логістичний центр неподалік. Загалом, за даними прессцентру Лукашенка, в Білорусі залишаються близько семи тисяч мігрантів і біженців.