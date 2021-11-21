 Близько сотні мігрантів намагалися прорватися через кордон - польські прикордонники | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2021

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Близько сотні мігрантів намагалися прорватися через кордон - польські прикордонники

20 листопада польські прикордонники зафіксували 208 спроб нелегального перетину кордону, зокрема з боку Білорусі до Польщі намагались потрапити близько 100 "дуже агресивних іноземців".

Спроба прорватися через кордон Білорусі до Польщі

Спроба прорватися через кордон Білорусі до Польщі

Близько ста мігрантів намагалися прорвати польський кордон з боку Білорусі, повідомляє у неділю, 21 листопада, польська прикордонна служба у Twitter.

"У суботу, 20 листопада, на ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Черемчі, група з близько 100 дуже агресивних іноземців, доставлених до кордону білоруськими службами, намагалася прорватися до Польщі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронцям вдалося стримати наступ. Загалом за минулу добу офіцери прикордонної служби Польщі зафіксували 208 спроб нелегального перетину кордону. Повідомляють про одного затриманого жителя Іраку, а також про видачу 31 постанови про депортацію з Польщі.

Оскільки Польща на ділянки кордону з Білоруссю не допускає журналістів, підтвердити цю інформацію агенції та ЗМІ не можуть. 

У той же день прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький у своєму Twitter назвав ситуацію "найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років".

"Лукашенко (правитель Білорусі. - Ред.) розпочав гібридну війну проти ЄС. Це найбільша спроба дестабілізувати Європу за останні 30 років. Польща не піддасться шантажу і зробить все, щоб захистити кордони ЄС. Польща, Литва, Латвія та Естонія потребують підтримки. Ми повинні разом захищати Європу", - пише Моравецький у неділю, 21 листопада.

Нагадаємо, що з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС.

Як повідомлялось, ситуація особливо загострилась 8 листопада, коли до кордону з Польщею з боку Білорусі підійшли кілька тисяч мігрантів. З того часу вони намагаються силою прорвати кордон у напрямку Польщі, кидаючи в прикордонників каміння, феєрверки та використовуючи сльозогінний газ.

Мігранти у прикордонному транспортно-логістичному центрі у Білорусі

Мігранти у прикордонному транспортно-логістичному центрі у Білорусі

Водночас останнім часом спостерігаються ознаки деескалації. Днями 430 мігрантів, переважно курдів, повернулися з Білорусі в Ірак. Ще близько двох тисяч людей залишили імпровізований табір біля пункту пропуску "Брузги-Кузниця". Білоруська сторона перемістила їх у прикордонний транспортно-логістичний центр неподалік. Загалом, за даними прессцентру Лукашенка, в Білорусі залишаються близько семи тисяч мігрантів і біженців.

Дивитись відео 08:40

"Мігранти Лукашенка": на українському кордоні готуються протидіяти (12.11.2021)

 

 

 

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