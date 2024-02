Yanayojiri Tamasha la Kimataifa la Filamu la Berlin 2024

Zulia jekundu limekunjuliwa tena ili kuwapokea nyota na watengenezaji filamu kutoka kote ulimwenguni, huku mamia ya filamu zikitazamiwa kuonyeshwa kwa siku 10 kwenye Tamasha la Kimataifa la Filamu la Berlin. Sambamba na Cannes na Venice, Berlinale ni moja ya matamasha makuu ya filamu ulimwenguni.

Likifanyika kuanzia Februari 15-25, Tamasha la 74 la Berlinale litaanza Alhamisi kwa onyesho la kwanza la filamu ya "Small Things Like These," ya Ireland na Ubelgiji na kuongozwa na Tim Mielants na kuigizwa na Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley na Emily Watson.

Filamu hiyo ya maigizo, ambayo ni sehemu ya shindano rasmi, inahusu "mafulia ya Magdalen" ya Ireland, makao ya hifadhi yanayoendeshwa na Kanisa Katoliki ambapo "wanawake vijana waliokufa" walifanywa watumwa. Taasisi hizo za kutisha zilianza miaka ya 1820 hadi 1996.

Cillian Murphy anaigiza katika filamu ya ufunguzi ya Small Things Like These iliyotokana na riwaya ya Claire Keegan iliyouza zaidi 2021. Picha: Shane O’Connor

Utofauti zaidi katika mashindano

Filamu ishirini zinashindania tuzo za Dubu wa dhahabu na fedha mwaka huu kwa Golden and Silver Bears, tuzo kuu za tamasha hilo. Jopo la majaji wa kimataifa, linalosimamia kuchagua kazi zilizoshinda, linaongozwa na mwigizaji aliyeshinda tuzo ya Academy, Raia wa Mexico na Kenya Lupita Nyong'o.

Atakuwa pamoja na majaji wengine sita: mwigizaji na mkurugenzi Brady Corbet (Marekani), muongozaji Ann Hui (Hong Kong, China), muongozaji Christian Petzold (Ujerumani), muongozaji Albert Serra (Hispania), mwigizaji na muongozaji Jasmine Trinca (Italia) na mwandishi Oksana Zabuzhko (Ukraine).

Kwa kuwa kazi nyingi ni za utayarishaji-shirikishi, nchi 30 zinawakilishwa katika shindano hilo. Hasa zaidi, baada ya kukosekana kabisa mnamo 2023, bara la Afrika linawakilishwa katika filamu tatu.

Muongozaji wa Mali mzaliwa wa Mauritania Abderrahmane Sissako, ambaye filamu yake ya 2014 "Timbuktu" iliteuliwa kwa tuzo ya Oscar, anatambulisha "Black Tea." Kazi yake mpya inahusu mwanamke kijana wa Ivory Coast ambaye alipendana na mwanamume mzee wa Kichina baada ya kuhamia Asia.

Msanii wa filamu mzaliwa wa Tunisia Meryam Joobeur anaingia kwenye kinyang'anyiro hicho na makala yake ya kwanza, "Nani ananimiliki." Inamuonyesha mama anayeshughulikia kurudi kwa mwanawe mpiganaji wa kundi linalojiita Dola la Kiislamu, ISIS.

Msanii wa filamu kutoka Ufaransa na Senegal, Mati Diop anaingia katika kinyang'anyiro hicho akiwa na mojawapo ya filamu mbili za mfululizo za shindano hilo, "Dahomey," inayohusu kurejeshwa kwa hazina 26 za kifalme za Ufalme wa Dahomey kwa Benin. Diop tayari ameweka historia ya Cannes kwa onyesho la kwanza la filamu yake ya mwaka wa 2019, "Atlantics," na kuwa mwanamke wa kwanza Mweusi kushiriki katika shindano kwenye tamasha hilo.

Nyong'o ameigiza katika filamu za 'Black Panther' Marvel, na kushinda Oscar kwa filamu yake ya kwanza, ya makala ya ya '12 Years a Slave'. Picha: Agustin Cuevas/Getty Images for Disney

Kutoka Nepal hadi Iran, hadi kiboko cha Pablo Escobar

Filamu nyingine za kimataifa ni pamoja na filamu ya kwanza ya Nepali katika historia ya tamasha la Berlinale, ya "Shambhala," iliyotengenezwa na Min Bahadur Bham.

Mshindi mara tatu wa Dubu la fedha, mtengenezaji filamu wa Korea Kusini Hong Sang-soo kwa mara nyingine tena anashiriki na "A Traveller's Needs," akiwa na Isabelle Huppert. Mwigizaji huyo wa Ufaransa, ambaye alitunukiwa tuzo ya mafanikio ya maisha ya tamasha hilo mwaka wa 2022 lakini hakuweza kuhudhuria sherehe hiyo ana kwa ana, atatunukiwa katika tamasha hilo mwaka huu.

Kazi ya karibuni zaidi ya waongozaji wawili wa Iran Maryam Moghadam na Behtash Sanaeeha, ya "My Favorite Cake," pia iko kwenye uteuzi, lakini mamlaka ya nchi yao inawazuia kuhudhuria uzindiuzi wa kwanza wa kimataifa wa filamu yao.

Watayarishaji wa filamu hiyo "wamepigwa marufuku kusafiri, wamenyang'anywa hati zao za kusafiria, na wanakabiliwa na kesi mahakamani kuhusiana na kazi zao kama wasanii na watengenezaji filamu," walisema waandaji wa tamasha la Berlin katika taarifa, ambapo pia wameitaka Iran kukomesha hatau za vizuizi.

Ikielezwa kama ngumu zaidi kuwekewa kategoria, filamu ya Nelson Carlo de los Santos Arias ya "Pepe" inasimuliwa na mzimu wa kiboko ambaye alichukuliwa kutoka Afrika hadi Columbia kuhifadhiwa katika mbuga ya wanyama ya Pablo Escobar.

Wazungu pia washindania tuzo za Dubu

Ujerumani, Ufaransa na Italia pia zimewakilishwa vyema katika mashindano hayo. Orodha hiyo inajumuisha filamu ya hivi karibuni zaidi ya muongozaji wa Kijerumani aliyeshinda tuzo nyingi Andreas Dresen, "From Hilde, with Love," ambayo inatokana na hadithi halisi ya wapinzani waliopinga Wanazi katika kundi la Rote Kapelle (kundi la Red Orchestra).

Watenegeza filamu wakongwe wa Ufaransa Bruno Dumont na Olivier Assayas pia wanawania Dubu wa dhahabu au fedha, pamoja na mshindi wa Kamera ya d'Or ya Cannes, Claire Burger.

'Black Tea' iliyotenegezwa na Abderrahmane Sissako inawashirikisha Han Chang naNina Melo Picha: Olivier Marceny/Cinéfrance Studios/Archipel 35/Dune Vision

Berlin pia inasifika kwa kuwa tamasha la kisiasa zaidi kati ya matamasha matatu makuu ya filamu ya Ulaya.

Kuunga mkono majadiliano katikati mwa vita Gaza

Mkurugenzi Mtendaji Mariette Rissenbeek na mkurugenzi wa kisanii Carlo Chatrian, ambao wanajiuzulu baada ya tukio la mwaka huu baada ya mkataba wao kumalizika, walianzisha programu yao ya mwisho kwa kuonyesha huruma kwa "waathirika wote wa machafuko ya kibinadamu katika Mashariki ya Kati na mahali pengine."

Waliongeza kuwa "wana wasi wasi kuona kwamba chuki dhidi ya Wayahudi, chuki dhidi ya Waislamu na matamshi ya chuki vinaenea nchini Ujerumani na duniani kote" na kusisitiza kwamba tamasha hilo linalenga kuwezesha "mazungumzo ya wazi" kuhusu vita katika Ukanda wa Gaza.

Mojawapo ya majukwaa yanayoruhusu mabadilishano hayo kufanyika linaitwa Mradi wa Nyumba Ndogo, eneo la mikutano linalofanyika kuanzia Februari 17-19 huko Potsdamer Platz, eneo kuu la Berlinale.

Mradi huo umebuniwa na Mjerumani mwenye asili ya Palestina Jouanna Hassoun na Mjerumani mwenye asili ya Israel Shai Hoffmann, ambao wamekuwa wakifanya kazi pamoja kwa miaka kadhaa kuelimisha watu kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati.

Mjadala wa jopo kuhusu "Utengenezaji wa Filamu Nyakati za Migogoro" pia utafanyika wakati wa tamasha hilo.

Nyota wa Mexico Gael Garcia Bernal anacheza katika filamu ya mashindano ya Italia, 'Another End,' ambayo ni tamthilia ya kisayansi ya Piero Messina. Picha: Indigo Film

Imeangaziwa katika sehemu Maalum ya Berlinale, "Shikun" na muongozaji wa Israeli Amos Gitai inaelezewa kama "jaribio la kuunda jukwaa la mazungumzo katika Mashariki ya Kati."

Katika sehemu ya Panorama, kazi mbili za uanaharakati pia zinahusika na Mashariki ya Kati: Makala hizo za "No other Land," iliyotengenezwa na kundi la Wapalestina na Waisraeli, na "Diaries from Lebanon" ya Myriam El Hajj.

Wakati huo huo, msanii mmoja wa filamu ameondoa rasmi kazi yake kwenye tamasha hilo, akipinga uungaji mkono wa Ujerumani kwa Israel wakati wa vita vya Gaza.

Muongozaji huyo wa Ghana Ayo Tsalithaba alisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii kwamba anajiunga na wito wa "Ishambulie Ujerumani" wa kususia taasisi za kitamaduni za Ujerumani.

Kufuatia ukosoaji mkubwa wa timu ya Berlinale kujumuisha wanasiasa wa chama cha mrengo wa kulia cha Alternative für Deutschland, AfD miongoni mwa wageni wao walioalikwa kwenye tamasha la ufunguzi, wakurugenzi wa tamasha hilo hatimaye waliamua kufuta mwaliko wa maafisa watano walioalikwa hapo awali wa AfD.

Mara tu baada ya tamasha, wasimamizi Mariette Rissenbeek na Carlo Chatrian watabadilishwa na mkurugenzi mpya, Tricia Tuttle. Picha: Fabrizio Bensch/REUTERS

Nyota kwenye zulia jekundu

Bila shaka, tamasha la filamu pia ni sherehe ya kupendeza na mkusanyiko wa nyota wa filamu, na Berlin pia ina mengi ya kutoa mwaka huu. Nguli wa kutengeneza filamu Martin Scorsese atapokea Dubu ya Dhahabu ya Heshima mnamo Februari 20.

Filamu ya Netflix ya "Spaceman" inasherehekea onyesho lake la kwanza la kimataifa katika Berlinale, na nyota wake, Adam Sandler na Carey Mulligan, pia watahudhuria hafla hiyo.

Mashabiki wa Marvel Cinematic Universe watampata Sebastian Stan katika filamu ya shindano ya "A Different Man," iliyotolewa na A24 ya Aaron Schimberg ilioonyeshwa kwa mara ya kwanza huko Sundance.

Katika sehemu Maalum ya Berlinale, wapo nyota kama vile Riley Keough na Jesse Eisenberg katika "Sasquatch Sunset," tamthilia ya Bigfoot isiyo na mazungumzo.

Waigizaji wengine maarufu wa Marekani ambao wanatarajiwa kwenye zulia jekundu la Berlin ni pamoja na Kristen Stewart katika "Love Lies Bleeding," Lena Dunham katika "Treasure" na Amanda Seyfried katika "Seven Veils."

Martin Scorsese pia atatoa hotuba wakati wa tamasha hilo katika jopo lililoandaliwa na mkurugenzi maarufu wa Uingereza Joanna Hogg. Picha: Getty Images/AFP/F. Dufour

Sherehe ya kufunga, ambapo washindi wa Dhahabu na Silver Bears watatangazwa, itafanyika Februari 24.