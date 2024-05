Politikë Lindja e Mesme

Ushtria izraelite përparon në Rafah

07/05/2024 7 Maj 2024

Hamasi vërtet ra në në ujdi për një marrëveshje me Izraelin, por me gjasë me kërkesa të parealizueshme. Ushtria izraelite për këtë shkak po hyn në Rafah. OKB dhe SHBA paralajmërojnë nga një ofensivë e gjerë.