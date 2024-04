Ukraina i kërkon G7 mbrojtje ajrore të ngjashme me Izraelin

17/04/2024

Ministrat e Jashtëm të vendeve të G7 do të diskutojnë se si mund t'i rrisin ndihmat e tyre për Ukrainën. Po a do t'i vënë ata në dispozicion Ukrainës mbrojtje të ngjashme me Izraelin.