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Казахстанец приговорен к сроку за участие в войне в Украине

Анатолий Арни
29 ноября 2023 г.

Житель Казахстана воевал в Украине на стороне России в составе ЧВК "Вагнер". Суд приговорил его к шести годам и восьми месяцам лишения свободы.

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Наемник ЧВК "Вагнер" в Бахмуте (фото из архива)
Наемник ЧВК "Вагнер" в Бахмуте (фото из архива)Фото: Valentin Sprinchak/TASS/IMAGO

Суд в Карагандинской области приговорил 34-летнего жителя поселка Топар Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в войне в Украине. Об этом сообщило во вторник, 28 ноября,"Радио Азаттык" - казахстанская служба "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

По данным следствия, Шомполов в мае 2023 года воевал в Украине на стороне РФ в составе частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этой ЧВК он узнал двумя месяцами ранее, увидев в социальной сети объявление о высокооплачиваемой работе в России. Мужчине сообщили, что речь идет о вступлении в ряды "Группы Вагнера", он согласился на это и поехал в тренировочный лагерь ЧВК в РФ. После обучения он пересек границу Украины, участвовал в боевых действиях под Бахмутом, но менее чем через две недели был ранен и комиссован. Шомполова задержали вскоре после его возвращения в Казахстан. Суд признал мужчину виновным в наемничестве, постановив также конфисковать у него более 205 тысяч рублей, полученных от ЧВК.

Суд квалифицировал действия Алексея Шомполова как причастность к военным операциям, "направленным на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства", пишет "Радио Азаттык". Сам мужчина при этом раскаялся и обосновал участие в войне нуждой в деньгах, так как был безработным, следует из решения суда. Шомполов просил не лишать его свободы и подавал апелляцию на приговор, но тот был оставлен в силе вышестоящим судом.

Казахстан предупреждал сограждан о преследовании за участие в войне

Ранее, на фоне объявления мобилизации в России, а также принятия законов, позволяющих жителям других стран получить российское гражданство в обмен на заключение контракта с Минобороны РФ, дипмиссии ряда стран СНГ предупредили сограждан о недопустимости участия в войне России против Украины на подобных условиях. Законодательства Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана относят такие действия к наемничеству, которое является уголовно наказуемым преступлением.

Наемничество официально считается уголовным преступлением и в РФ, но некоторые действия российских властей не сопоставляются с соответствующими статьями УК РФ. Так, в России законами до сих пор запрещено и создание частных военных компаний, что не мешало президенту РФ Владимиру Путину признать, что Кремль прямо спонсировал ЧВК "Вагнера" до момента мятежа Евгения Пригожина.

Кроме уголовного преследования за наемничество, в Казахстане преследуются и провокационные высказывания по поводу войны в Украине, причем как осуждающих войну националистов, так и сторонников "русского мира". 

РФ вынуждает мигрантов подписывать контракты с Минобороны

Летом 2023 года российские власти активизировали попытки пополнить ряды сил РФ в Украине, вербуя мигрантов из Центральной Азии. В РФ стали проводить рейды и облавы в местах, где предполагались скопления приезжих, - от облав в мечетях во время пятничных молитв до произошедшего в ноябре рейда на складе компании Wildberries в Подмосковье.

Задержанных во время рейдов нередко отвозят в военкоматы, где уговаривают подписать контракты с министерством обороны РФ. Кроме того, у желающих получить гражданство РФ не принимают заявки, пока кандидаты не принесут справку военкомата о подписании контракта о прохождении военной службы, а тем, кто получает российский паспорт, "в нагрузку" выдают повестку в военкомат.

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