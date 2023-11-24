Полиция устроила антимигрантский рейд на складе Wildberries

Силовики в ходе обысков, связанных с нелегальной миграцией, проверяли отметки о воинской повинности и вручали повестки в военкомат.

В сортировочный центр компании Wildberries в подмосковной Электростали пришли полицейские, которые проверяли документы у сотрудников в поисках нелегальных мигрантов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в пятницу, 24 ноября. По данным ряда Telegram-каналов, некоторым сотрудникам силовики вручали повестки в военкомат.

"На территорию склада Wildberries в Электростали пришли несколько десятков силовиков с обысками, которые связаны с нелегальной миграцией", - сказал собеседник ТАСС. По его словам, полицейские проверяют паспорта и другие документы сотрудников склада. Подобные операции проводятся в нескольких регионах России, уточнил источник агентства.

Telegram-канал Baza сообщил, что в рейде участвовали несколько десятков бойцов ОМОН. По словам очевидцев, силовиков интересовали нелегальные мигранты и те, кто недавно получил российский паспорт. Некоторым из них вручили повестки в военкомат. Telegram-канал Mash также пишет, что у мужчин полицейские проверяли паспорта и отметки о воинской обязанности. По информации Mash, накануне в районе склада 16 людям вручили протоколы из-за нарушения режима пребывания в стране, троих из них выдворили из России.

По всей России мигрантов силой увозят в военкоматы

В прошлом месяце силовики устроили облаву на прихожан мечети в подмосковных Котельниках. По словам очевидцев, мужчин тогда увезли в военкомат и под угрозой уголовных дел заставляли подписывать контракты. После медкомиссии их доставили в пункт вербовки контрактников, а затем в сборный пункт в городе Железнодорожный.

В конце октября следственный комитет сообщил о возбуждении в Москве 22 уголовных дел об уклонении от военной службы (часть 1 статьи 328 УК) в отношении уроженцев Центральной Азии, которые получили российское гражданство. "Более 80 граждан направлены на службу в Вооруженные силы РФ", - добавили в СК.

Подобные облавы на мигрантов происходили в Калужской области, Чувашии, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других регионах. Мигрантов силой увозят в военкомат или заставляют подписывать контракты с Минобороны, рассказывали правозащитники.

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