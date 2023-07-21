Десятки мусульман Москвы протестовали против рейдов полиции

Призывы к мусульманам Москвы выйти на марш в знак протеста против срыва намазов полицейскими появились в соцсетях 20 июля.

В Москве несколько десятков мусульман прошли маршем от Московской исторической мечети на Большой Татарской улице до станции метро "Третьяковская". Видеозаписи их акции появились в соцсетях в пятницу, 21 июля.

В ходе шествия протестующие выкрикивали "Аллах акбар!" О задержаниях во время акции не сообщалось. Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил, что у мечети на Большой Татарской собрались сотрудники полиции и Росгвардии, по периметру были выставлены автозаки и полицейские легковые машины, а на входе установлены рамки металлодетекторов.

Призывы выйти на шествие появились после сорванных намазов

Призывы выйти на шествие начали распространяться в соцсетях накануне. Необходимость протеста объяснялась действиями сотрудников полиции, которые сорвали несколько намазов в Котельниках и Дзержинском в Московской области. О подобных призывах рассказал, выступая перед протестующими, имам, как следует из видео, опубликованного Telegram-каналом "Осторожно, Москва".

7 июля бойцы ОМОНа ворвались в мечеть в Котельниках во время богослужения и распылили огнетушитель. Действия силовиков тогда осудили в Духовном управлении мусульман Московской области. Как писал Telegram-канал Baza, 14 июля полиция вновь пришла в мечеть в городе Дзержинский для проверки документов верующих. Силовики вошли в здание во время намаза, не сняв обувь, что противоречит нормам ислама и послужило поводом для конфликта.

Полиция или Росгвардия пока не комментировали обвинения в срыве намазов и шествие мусульман.

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