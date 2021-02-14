Жалобу Навального на бездействие СКР рассмотрят заново

Новосибирский областной суд отменил постановление судьи Ленинского районного суда, которая посчитала законным бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. "По закону дело будет направлено на новое рассмотрение в Ленинской районный суд. Теперь он не может второй раз признать, что бездействие СК было законным", - сообщил глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади в интервью "МБХ меда" в понедельник, 15 февраля.

В августе юристы ФБК подали в СК заявление с требованием возбудить дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК). СК направил это заявление для проверки в Западно-сибирское управление ведомства, которое, однако, не выявило признаков преступления в отравлении Алексея Навального. В декабре прошлого года ФБК пожаловался в Ленинский районный суд Новосибирска на бездействие СК, но суд посчитал, что нарушения закона не было.

Отравление Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября 2020 года ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в ноябре призвали Россию расследовать отравление политика.

Телефонный звонок Навального вероятному отравителю из ФСБ

ЖурналистыBellingcat и The Insider14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), причастных к отравлению Навального. Сам оппозиционер 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности покушения на оппозиционера. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

Приговор Алексею Навальному

Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии после лечения от последствий отравления в России веществом из группы "Новичок" и был задержан сразу по прилете в аэропорт Шереметьево по обвинению в нарушении требований условного срока наказания по делу "Ив Роше".

2 февраля суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. Если решение Симоновского суда в отношении Навального вступит в законную силу, то он выйдет на свободу в октябре 2023 года. Апелляцию на реальный срок Мосгорсуд рассмотрит 20 февраля.

После ареста Навального в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в его поддержку. На этих протестах в России были задержаны около 10 тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта. Супруга оппозиционера Юлия Навальная 11 февраля уехала из России в Германию.

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