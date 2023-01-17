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Нагрудная звезда из бриллиантов, рубинов, золота и серебра, созданная между 1746 и 1749 годами, размером 15,5 на 15,5 сантиметров, похищенная из "Зеленого свода"
Нагрудная звезда польского ордена Белого Орла XVIII века из бриллиантов, рубинов, золота и серебраФото: Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/dpa/picture alliance
КультураГермания

"Зеленый свод": как происходила громкая кража в Дрездене?

Елена Дожина
24 мин. назад

В 2019 году из сокровищницы "Зеленый свод" украли ценные драгоценности. Некоторые вещи нашлись, но сильно повреждены. Суд в Дрездене выясняет обстоятельства этого громкого дела.

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Во вторник, 17 января, состоится судебное заседание по делу о громкой краже из сокровищницы "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) - одной из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе.

Как подозреваемые и сами украшения оказались в суде

Сама кража произошла в 2019 году. За информацию о похищенном и о грабителях была назначена награда в полмиллиона евро, а в операции по задержанию подозреваемых участвовало 1600 полицейских. В результате в конце 2022 года в одной из берлинских адвокатских контор произошла передача украденных сокровищ. Удалось вернуть 31 предмет, включая такие ювелирные изделия, как например, старинное украшение для шляпы и нагрудная звезда польского ордена Белого Орла XVIII века из бриллиантов, рубинов, золота и серебра, размером 15,5 на 15,5 см.  Однако вскоре обнаружилось, что большинство вещей потеряли свой прежний вид: на них появились царапины, у некоторых экземпляров отсутствуют камни в инкрустации или даже отдельные части.

Драгоценности, похищенные из
Драгоценности, похищенные из "Зеленого свода" в Дрездене

О повреждениях на драгоценностях рассказала во время судебного заседания Еве Бегов (Eve Begov), реставратор Государственных художественных собраний Дрездена. Она предъявила суду фотографии испорченных вещей. Так, на старинном мече не хватает большого количества бриллиантов, а также отсутствует клинок. Сохранившаяся часть деформирована, на ней видны сколы. Некоторые другие драгоценности испортились из-за влаги. Либо их небрежно хранили, либо пытались помыть - на них появилась ржавчина. "Мы не можем дать никаких прогнозов о том, как это может повлиять на экспонаты в долгосрочной перспективе", - констатировала Еве Бегов. По ее подсчетам, только реставрационные работы будут стоить около 126 тысяч евро, не считая замены недостающих камней.

Кто украл драгоценности?

Вернуть большую часть похищенного удалось благодаря сделке подозреваемых с правосудием. На скамье подсудимых в Дрездене находятся шесть мужчин от 23 до 29 лет. Все подсудимые, как считается, входили в известный берлинский преступный клан Реммо и имеют чрезвычайно богатое уголовное прошлое. Им предстоит ответить за крупную кражу, предположительно совершенную в группе по предварительному сговору. Однако они могут надеяться на смягчение наказания , если окажут помощь следствию. Председательствующий судья Андреас Цигель (Andreas Ziegel) на последнем заседании раскрыл детали договоренности между прокуратурой и защитой. Так, условием для вынесения более мягких приговоров было возвращение краденного и дача подробных признательных показаний. Переговоры начались в августе прошлого года и завершились передачей драгоценностей берлинской юридической фирме 16 декабря. Если суд сочтет показания достоверными, то трое обвиняемых могут быть приговорены минимум к пяти годам и девяти месяцам тюремного заключения. Максимальный срок, который им грозит, - шесть лет и девять месяцев тюрьмы. Двое других обвиняемых могут быть приговорены к тюремному сроку в рамках уголовного права для несовершеннолетних, но после оглашения приговора выйти на свободу с соблюдением строгих ограничений, уточнил судья. Шестой обвиняемый утверждает, что на момент совершения преступления находился в другом городе. На вердикт судей может повлиять тот факт, что было возвращено на три вещи меньше, чем было заявлено, а кроме того, некоторые изделия оказались поврежденными. 

Dresden Prozess gegen Juwelendiebe vom Grünen Gewölbe
В Дрездене перед судом предстали шестеро подозреваемых в краже драгоценностей из "Зеленого свода"Фото: JENS SCHLUETER/AFP

Как произошла кража?

Следователи исходят из того, что преступление готовилось с особой тщательностью. Так, грабители заранее подпилили оконную решетку и незаметно приклеили отпиленные сегменты обратно. В день ограбления, 25 ноября 2019 года, преступники устроили возгорание трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, затем сняли решетку с окна и проникли в сокровищницу, разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями. В общей сложности речь идет о почти двадцати ювелирных изделиях с 4300 бриллиантами из трех самых ценных ювелирных комплектов в стиле барокко XVIII века. Страховая стоимость награбленного составила более 113 миллионов евро.

Пока не найдены два самых ценных экспоната - эполет со знаменитым "Саксонским белым" бриллиантом весом почти 50 карат, а также брошь в виде банта, украшенная почти 700 бриллиантами, принадлежавшая королеве Амалии Августе Баварской.

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