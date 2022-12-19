Что известно о найденных сокровищах из музея "Зеленый свод"

В Берлине полиции удалось вернуть 31 предмет, украденный из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене в 2019 году. Как это произошло и что будет дальше с возвращенными украшениями?

"Настоящим рождественским чудом" назвала директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман (Marion Ackermann) сообщение о том, что немецким правоохранительным органам удалось обнаружить значительную часть предметов, похищенных в 2019 году из дрезденской сокровищницы "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe).

Каким образом похищенные предметы попали в руки полиции?

Подробности операции, которую провела созданная для расследования кражи спецгруппа "Эполет" при поддержке управления уголовной полиции федеральной земли Саксония, до сих пор не озвучены. Как отмечается в заявлении прокуратуры Дрездена, возвращению части сокровищ "предшествовали предварительные переговоры между адвокатами (подсудимых. - Ред.) и прокуратурой при участии суда о возможном соглашении о признании вины и возвращении любых оставшихся предметов награбленного".

Согласно информации Spiegel TV, передача сокровищ происходила в адвокатской конторе на западе Берлина. В прокуратуре заявили, что дальнейшая информация не может быть разглашена до следующего судебного заседания по делу о краже из сокровищницы, которое пройдет во вторник, 20 декабря. По информации, полученной Spiegel TV в адвокатских кругах, четверо подсудимых намерены выступить с личными заявлениями.

Что удалось вернуть?

Согласно первоначальному осмотру, был обнаружен 31 отдельный предмет, включая целые ювелирные изделия, такие как украшение для шляпы, а также нагрудная звезда польского ордена Белого Орла из бриллиантового набора.

С другой стороны, пропали два самых ценных экспоната - эполет со знаменитым "Саксонским белым", бриллиантом весом 50 карат, поврежденным во время взлома, а также Большой нагрудный бант королевы Амалии Августы, украшенный почти 700 бриллиантами.

Некоторые ювелирные украшения, украденные из сокровищницы

Когда и как произошла кража экспонатов из сокровищницы?

Преступление готовилось с особой тщательностью. Грабителям заранее удалось подпилить оконную решетку и незаметно вернуть отпиленные сегменты обратно, посадив их на клей. Во время самой кражи в Дрездене 25 ноября 2019 года это упростило похитителям проникновение внутрь здания.

Они, по данным прокуратуры, устроили возгорание трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, затем сняли решетку с окна и проникли в сокровищницу, разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями. В общей сложности речь идет о почти двух десятках ювелирных изделий с более чем 4000 бриллиантов из трех самых ценных ювелирных комплектов в стиле барокко XVIII века.

Посетительница у пустых витрин после кражи из сокровищницы Фото: Oliver Killig/ZB/dpa/picture alliance

О том, что воров интересовали не драгоценности в целом, а только бриллианты, говорили их действия, которые были зафиксированы камерами наблюдения. В большой спешке грабители вырывали драгоценности из разрушенных витрин, разбив при этом несколько предметов. Серебряные оправы ломались, бриллианты падали на пол, предметы застревали на обитых бархатом витринах - в том числе и потому, что были закреплены леской, чего воры явно не ожидали.

Позднее следователи оценили страховую стоимость похищенного в 113,8 млн евро. Однако художественно-историческая ценность во много раз выше это суммы, поскольку подобные сокровища когда-то имелись только при французском дворе, где они, в отличие от Саксонии, не сохранились полностью.

Как искали украденное?

За информацию, которая должна была помочь поймать грабителей и найти похищенные сокровища, была установлена награда в полмиллиона евро.

В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.

С похитителями, судя по всему, также удалось связаться журналистам немецкой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить украденые украшения. Кроме того, авторы писем угрожали повредить произведения искусства, чтобы далее их продать. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитировала MDR переписку. Медиакомпания передала все письма в распоряжение полиции. Но развитие этот сюжет не получил.

Кроме того, в декабре 2021 года 54-летний житель Нидерландов, представившийся торговцем бриллиантами, связался с частным сыщиком, который специализировался на поиске предметов искусства, и рассказал, что ему за 40 тыс. евро якобы предложили купить драгоценную орденскую звезду, похищенную в Дрездене. Предоставленная этим лицом информация изначально звучала настолько правдоподобно, что в конце декабря 2021 года представители Государственных художественных собраний Дрездена и сыщик провели с ним встречу, после которой житель Нидерландов, оказавшийся мошенником, получил деньги наличными для выкупа ордена, с которыми благополучно скрылся.

Позднее, однако, этот человек, обвиняемый в коммерческом мошенничестве, был задержан и передан Германии. О нем известно, что он уже имел судимость в Нидерландах и находился под стражей по другим обвинениям.

Кто в итоге оказался на скамье подсудимых?

С конца января в земельном суде Дрездена идет процесс по делу шестерых молодых людей в возрасте от 23 до 28 лет. Его рассматривает судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних, поскольку двоим из подсудимых на момент совершения ими инкриминируемых деяний не исполнился 21 год. Все подсудимые, как считается, входили в известный берлинский преступный клан Реммо и имеют чрезвычайно богатое уголовное прошлое.

На процессе по делу о краже из сокровищницы "Зеленый свод", август 2022 года Фото: JENS SCHLUETER/AFP

При этом двое из них уже отбывают тюремный срок - четыре с половиной года за кражу 100-килограммовой золотой монеты из музея Боде в Берлине в 2017 году. В связи с ограблением сокровищницы "Зеленый свод" им и еще четверым лицам, оказавшимся на скамье подсудимых, предъявлены обвинения в совершении кражи группой лиц при отягчающих обстоятельствах, а также поджоге и поджоге при особо отягчающих обстоятельствах.

Обвинение утверждает, что подсудимые подожгли свой автомобиль, на котором скрылись, на подземной парковке жилого комплекса, вызвав отравление дымом по меньшей мере двух человек и уничтожив 60 припаркованных автомобилей.

Что будет с найденными сокровищами дальше?

Согласно сообщению прокуратуры Дрездена, все найденные сокровища под охраной полицейского спецназа были перевезены обратно в столицу федеральной земли Саксония. Изначально они будут обследованы судебными экспертами для поиска возможных улик, после чего будут переданы специалистам Государственных художественных собраний Дрездена для определения их подлинности, комплектности и состояния.

И уже от их заключения будет зависеть ответ на вопрос, действительно ли ценные произведения ювелирного искусства вернулись туда, где они были доступны для всех - в сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене.

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