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Процесс по делу об ограблении музея "Зеленый свод" в Дрездене (август 2022 года)
Процесс по делу об ограблении музея "Зеленый свод" в ДрезденеФото: JENS SCHLUETER/AFP
ПреступностьГермания

Музей "Зеленый свод": грабителям могут смягчить наказание

Александра Иванова
1 ч. назад

Условием для вынесения более мягких приговоров должно стать возращение награбленного с дачей подробных признательных показаний, указали в суде.

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Пятеро обвиняемых по делу о похищении драгоценностей из дрезденского музея "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) могут рассчитывать на смягчение наказания. Как пояснил во вторник, 10 января, судья Андреас Цигель (Andreas Ziegel), условием для этого является дача подробных признательных показаний после возвращения краденого.

Если показания о подготовке и реализации кражи сокровищ сочтут достоверными, трое из обвиняемых могут быть приговорены минимум к пяти годам и девяти месяцам тюремного заключения. Максимальный срок, который грозит им в таком случае, - шесть лет и девять месяцев тюрьмы.

Между тем другие двое обвиняемых могут быть приговорены к тюремному сроку в рамках уголовного права для несовершеннолетних и после оглашения приговора выйти на свободу с соблюдением строгих предписаний, уточнил судья.

Последний, шестой, обвиняемый утверждает, что в момент совершения преступления он находился в Берлине. Четверо мужчин 10 января согласились заключить сделку с судом, еще один собирается дать ответ на следующем заседании. Ожидается, что процесс продолжится 17 января.

Повреждения экспонатов "Зеленого свода"

Одно из условий сделки - возвращение украденных драгоценностей - уже было выполнено. Однако многие из переданных музею в декабре 2022 года экспонатов имеют сильные повреждения. На них есть царапины, у некоторых сокровищ отсутствуют камни в инкрустации или отдельные части. Эксперты оценивают ущерб в 126 800 евро.

Общая стоимость украденных 25 ноября 2019 года из музея "Зеленый свод" экспонатов оценивается в 113 млн евро. В ходе ограбления преступники разбили витрину в рекордный срок, после чего с применением грубой силы вырвали из крепежей 21 экспонат. 16 декабря 2022 года в одну из берлинских адвокатских контор было возвращено 31 украшение.

В январе 2022 года перед земельным судом Дрездена предстали шесть мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. В отношении них были выдвинуты обвинения в тяжком групповом ограблении и тяжком случае поджога.

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