Зеленский: Война закончится освобождением Крыма  

На 168-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 10 августа (время московское).

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В ночью на 10 августа российские войска обстреляли территорию вблизи поселка Кушугум в Запорожской области. Как сообщает в своем Telegram-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, в результате ракетного удара погибла женщина, разрушены около 30 строений.

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Российские власти, по всей вероятности, используют лидеров иммигрантских и этнических организаций в РФ для формирования добровольческих подразделений для войны против Украины. Об этом сообщает американский Институт изучения войны ISW. В отчете, в частности, упоминается добровольческий батальон "Амир Тимур", укомплектованный узбекскими гражданами, проживающими в Пермском крае.

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Москва запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН "в связи с артиллерийскими обстрелами Запорожской АЭС в Энергодаре". Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил об обеспокоенности в связи с обстрелами АЭС. Он подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по защите и гарантиям безопасности на станции. 8 августа Киев призвал ООН, МАГАТЭ и мировое сообщество принять все возможные меры для направления специальной миссии на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС. Целью такой миссии должна быть полная демилитаризация территории АЭС и гарантии безопасности сотрудникам атомной станции и жителям города Энергодар для обслуживания станции.

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София не исключает возможность возобновить переговоры с "Газпромом" по поставкам российского газа, заявил глава Минэнерго республики Розен Христов в интервью телеканалу bTV. "Мы в первую очередь ищем альтернативных поставщиков, но если их окажется недостаточно - я не буду тем министром, который оставит население без ничего", - указал он. По его словам, покупка газа у "Газпрома" не выходит за рамки политики Евросоюза, поскольку София не намерена принимать условия, отличные от тех, по которым газ у России покупает Германии и ряд других стран ЕС.

США выделяют 89 млн на разминирование Украины

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США выделяют 89 млн долларов на работу около ста команд, занимающихся разминированием территории Украины, а также обучение и экипировку украинских специалистов в этой области, сообщает Государственный департамент.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, а также намерение продолжать согласовывать свои усилия, чтобы удовлетворять нужды украинцев в военной, гуманитарной и экономической сферах. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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Газета The New York Times сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя вооруженных сил Украины, пожелавшего остаться анонимным, что атаку на российскую военную базу в Крыму совершили ВСУ. "Это была база, с которой регулярно поднимались самолеты, чтобы совершить налет на наши силы на южном театре военных действий", - цитирует издание своего собеседника.

Подоляк: Киев не несет ответственность за взрывы в Крыму

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Украина не несет ответственности за взрывы на российской военной базе в Крыму, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечая на вопрос журналистов телеканала "Дождь". Ранее, вскоре после того как стало известно о взрывах, Подоляк написал в Twitter, что "будущее полуострова Крым - быть жемчужиной Черного моря", а не "военной базой для террористов". "Все только начинается", - добавил он.

Накануне, 9 августа, на военном аэродроме Саки в аннексированном Россией Крыму прогремела серия взрывов.

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Не менее двух взрывов прогремели в районе поселка Кирилловка, расположенном в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом сообщает в Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, от взрывов пострадала база военной техники РФ.

Зеленский: Война закончится освобождением Крыма

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Присутствие российских военных в Крыму - это угроза для всей Европы и глобальной стабильности. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего традиционного вечернего обращения.

Стабильного и долговременного мира и во многих странах на побережье Средиземного моря не будет, пока Россия может использовать Крым как свою военную базу, добавил он. "Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом - его освобождением", - заявил глава украинского государства.

Хроника событий 8 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 августа 00.00 - 13.59 >>>





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