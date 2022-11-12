Зеленский: В Херсонской области обезврежены 2000 мин
Екатерина Венкина
1 ч. назад
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 ноября.
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На 263-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 13 ноября (время московское).
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На освобожденной территории в Херсонской области обезврежены почти 2 тысячи мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. ВС РФ уничтожили всю критическую инфраструктуру в Херсоне - связь, водопровод, тепловые сети, электросети, добавил он. Говоря о ситуации в Донецкой области, украинский лидер констатировал, что там - "просто ад", "ежедневно - чрезвычайно жестокие бои".