Зеленский в Авдеевке и другие события 419-го дня войны

Германия передала Украине комплекс Patriot. В России отменяют шествия "Бессмертного полка". В Украине пропали без вести около семи тысяч жителей. Россияне ищут убежища в Германии.

На 419-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину во вторник, 18 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Зеленский приехал на передовую в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский вновь посетил передовые позиции ВСУ - он побывал в Авдеевке Донецкой области, сообщила пресс-служба офиса президента. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк", пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды. "Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы - того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех", - заявил Зеленский.

В свою очередь бойцы подарили президенту военный коин (вид коллекционной монеты. - Ред.), шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

Путин, якобы, побывал на оккупированных территориях Украины

Президент РФ Владимир Путин приезжал в Херсонскую область на юге Украины, сообщили в Кремле. Он посетил находящуюся там группировку российских войск "Днепр", участвующую в российском вторжении в Украину, и заслушал доклады командующего этой группировкой генерал-полковника Олега Макаревича, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Кроме того, сообщается, что Путин посетил Луганскую область Украины, в частности штаб национальной гвардии "Восток" в самопровозглашенной "ЛНР". "Глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон", - заявили в Кремле. О времени визитов не сообщается. В некоторых российских Telegram-каналах уже появились сообщения о том, что это, вероятно, мог быть один из "двойников" Путина.

Германия передала Украине комплекс Patriot

Обещанный Берлином комплекс ПВО Patriot передан Киеву. Соответствующее сообщение появилось на сайте федерального правительства. Кроме системы ЗРК Patriot, ФРГ передала Украине ракеты к нему, еще 16 грузовиков Zetros и два автомобиля для охраны границы. В то же время представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг "РБК-Украина" информацию о том, что комплекс Patriot уже находится в Украине. Он лишь отметил, что передача этой системы будет знаковым событием, поскольку она позволит сбивать цели противника на большей дистанции.

Первыми о передаче Украине системы Patriot объявили США в декабре 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи. Кроме того, Нидерланды также поставят в Украину ЗРК Patriot. В конце марта, раньше, чем ожидалось, украинские военные завершили обучение работе на ЗРК Patriot в США .

В России отменяют шествия "Бессмертного полка"

Организаторы шествия "Бессмертного полка" отказались от его проведения в городах России в День Победы, 9 мая. Как пояснила "Интерфаксу" пресс-секретарь движения Ольга Байбулова, принято решение "уйти от формата одной улицы и одной площади" и предложить россиянам чтить память героев "в течение всего дня". В свою очередь, сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева уточнила РИА "Новости", что решение "использовать максимально различные форматы" принято по причинам безопасности.

Положение в зоне боевых действий

В течение минувших суток российские силы нанесли по украинской территории 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершили около 20 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней оперативной сводке. Основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, на которых украинские защитники отразили около 30 атак. Ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечает Генштаб.

По данным украинского командования, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и удар по ЗРК противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект.

Минобороны РФ в свою очередь утверждает, что российские "штурмовые отряды" при поддержке ВДВ и подразделений Южной группировки войск за прошедшие сутки взяли под свой контроль еще три квартала Бахмута - в северной, центральной и южной частях города. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что были поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах Часова Яра и Константиновки Донецкой области. По его утверждению, за сутки на этом направлении убиты 290 украинских военных, уничтожены одна БМП, три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В Украине пропали без вести около семи тысяч жителей

В настоящее время пропавшими без вести в результате военных действий считаются около семи тысяч жителей Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко. По его словам, обычно, согласно статистике, около 60-65 процентов из пропавших без вести находятся в плену, а остальные - погибли. "Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, все же пленные", - приводит слова Котенко агентство УНИАН.

Россияне ищут убежища в Германии

В Германии резко возросло число ходатайств о предоставлении убежища от россиян. За первые три месяца текущего года россиянами было подано 2381 первичное заявление, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 2851, приводит информационная служба Table.Media данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (Bamf).

Отмечается, что среди просителей убежища из России возросла доля мужчин: если в 2022 году они составляли 59 %, то в январе-марте 2023-го - уже 64 процента. Сотрудники ведомства связывают это с мобилизацией в РФ. Этим же может объясняться и значительный рост числа ходатайств от россиян возрастной группы 19-30 лет.

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