Зеленский: Украина борется против "геноцидной политики" РФ

На 277-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 27 ноября (время московское).

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Украинские беженцы, судя по всему, очень неравномерно распределены по Европе, пишет еженедельное издание Bild am Sonntag. По данным МВД Германии от 21 ноября, на которые ссылается редакция, в Германии находятся сейчас 1 027 789 украинских беженцев, "что почти в девять раз больше, чем во Франции".

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Защищаясь от российской агрессии, Украина противостоит "геноцидной политике" России и создает систему, гарантирующую безопасность мира. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционноговечернего обращения к соотечественникам .

"Украинцы прошли через геноцид. И сегодня мы делаем все возможное и невозможное, чтобы остановить новую геноцидную политику России", - сказал он.

"Мы не просто отбиваемся от агрессии. Мы шаг за шагом создаем систему, которая остановит агрессию, демонтирует ее последствия и гарантирует долгосрочную безопасность - безопасность Украины, всей Европы, мира", - добавил Зеленский.

Хроника событий 26 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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