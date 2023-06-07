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Зеленский: Оккупационные силы РФ не спасают людей от потопа

35 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 июня.

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Затопленные улицы Херсона
Затопленные улицы Херсона Фото: Vladyslav Smilianets/REUTERS

На 470-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 8 июня (время московское).

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Российские оккупационные силы в Херсонской области не занимаются спасением местных жителей в населенных пунктах, затопленных после прорыва плотины Каховской ГЭС, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Совершенно катастрофическая ситуация на оккупированной части Херсонской области. Оккупанты просто бросили людей в этих страшных условиях. Без спасения, без воды, прямо на крышах домов в затопленных общинах. И это еще одно сознательное преступление России: после того, как государство-террорист повлекло за собой катастрофу, оно еще и максимизирует ущерб от него", - заявил Зеленский.

Ранее российские издания "Верстка", "Агентство" и "Медиазона" сообщили со ссылкой на чаты в Telegram и рассказы волонтеров, что на левом берегу Днепра, который находится под контролем сил РФ, сотни людей ждут эвакуации, но оккупационные российские власти иногда даже мешают спасению, не пропуская в зону затопления лодки.

Хроника событий 7 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 июня 00.00 - 13.59 >>>

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