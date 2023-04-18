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Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
КонфликтыУкраина

Зеленский и спикер Палаты представителей обсудили санкции

Александра Иванова
34 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 апреля.

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На 420-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий среды, 19 апреля (время московское).

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Во время рабочей поездки в Полтавскую область президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, сообщается на сайте офиса президента Украины. Кроме прочего, беседа касалась перспектив усиления санкционного давления на Россию, в частности, возможного снижения уровня потолка цен на российские нефть и газ.

Также Зеленский выразил Маккарти благодарность за неизменную двухпартийную поддержку его страны со стороны Конгресса США, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Хроника событий 18 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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